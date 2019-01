Gabriela Cristea renunta la televiziune?! A facut anuntul chiar ea

Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a trezit suspiciuni in legatura cu sarcina, dupa ce a spus ca a cumparat un carucior pentru gemeni. In urma cu cateva ore, prezentatoarea TV a facut declaratii noi despre ultimele pregatiri dinainte de a deveni mamica pentru a doua oara. De asemenea, ea a vorbit si despre perioada in…

- Moderatoarea de televiziune Gabriela Cristea a inceput deja pregatirile pentru venirea pe lume al celui de-al doilea copil al sau. Pentru ca mai are puțin și devine mamica pentru a doua oara, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a inceput deja sa se pregateasca pentru momentul in care familia…

- Gabriela Cristea a povestit ce nazdravanii face fiica sa, Victoria. Micuța ii da mari emoții mamei sale. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a povestit, la emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars, ca fiica sa, Victoria, ii provocata mari emoții ori de cate ori ia cate o cazatura.…

- Gabriela Cristea a povestit care sunt problemele cu care se confrunta inaintea sarbatorilor de iarna. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o modereaza la Antena Stars, Gabriela Cristea a povestit prin ce trece in aceste zile in care pregatirile pentru sarbatori sunt in toi. „Eu m-am lasat…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a avut o reacție vehementa la adresa concurenților din emisiunea pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars. In ediția de vineri a show-ului matrimonial „Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela Cristea și-a amenințat concurenții din emisiune,…

- Gabriela Cristea a suferit foarte mult din dorința de a avea un copil și a facut mai multe fertilizari in vitro și care nu au reușit. Vedeta este acum insarcinata pentru a doua oara, iar asta s-a intamplat cand ea nici nu se aștepta. Gabriela Cristea, INSARCINATA A DOUA OARA. Tavi Clonda a…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a marturisit ca nu ar fi fost tocmai o soacra buna daca ar fi fost mama de baiat. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a discutat cu una dintre participantele la show despre cum e…

- Gabriela Cristea va deveni pentru a doua oara mama in primavara anului viitor. Vedeta a facut anunțul de ziua ei, pana atunci sarcina fiind secreta chiar și fața de persoane apropiate, cum este fina ei, Diana Bișinicu. Gabriela Cristea a implinit zilele trecute 44 de ani și fix de ziua ei a impartașit…