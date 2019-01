Gabriela Cristea a intrat in ultimul trimestru de sarcina si a inceput sa se resimta. Vedeta tv a povestit ca isi gaseste cu greu locul in pat si ca are nevoie de multe perne pentru a se odihni dupa o zi obositoare de filmari. Prezentatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” de la Antena Stars, insarcinata in sapte luni cu al doilea copil, a inceput sa cumpere tot ce este necesar pentru fetita pe care urmeaza sa o aduca pe lume in prima luna de primavara calendaristica. La fel ca si cu Bella Victoria Margot, Gabriela Cristea va dormi cu bebelusul in camera, pentru a avea mai multa grija in timpul…