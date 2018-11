Stiri pe aceeasi tema

- O poveste de viata i-a inlacrimat pe toti cei prezenti in platoul "Te iubesc de nu te vezi". Mihai, un tanar cu un trecut dureros, a venit si le-a spus tuturor cum s-a incheiat ultima lui relatie.

- Gabriela Cristea nu va mai prezenta emisiunea de la Antena Stars, anunța SpyNews. Producatorii au transmis vestea pentru toti cei care o urmareau pe Gabriela Cristea in fiecare zi de la ora 18:45 la Antena Stars. Gabriela Cristea a plecat din emisiune, IN DIRECT. Ce s-a intamplat cu prezentatoarea…

- Vestea ca Gabriela Cristea nu va mai prezenta emisiunea de la Antena Stars a luat prin surprindere pe toata lumea. In curand, altcineva ii va lua locul. Nu se știu inca motivele pentru care s-a ajuns la aceasta decizie. Anunt de ultim moment din partea producatorilor emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”.…

- Telespectatorii emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” și, implicit, Gabriela Cristea, au trait un șoc emoțional astazi, in emisiunea frumoasei moderatoare. Claudiu și Maria, foști participanți din gradena se vor casatori și așteapta un copil.

- In varsta de 43 de ani, Gabriela Cristea trece printr-o perioada dificila. Incercata de probleme de sanatate, prezentatoarea TV s-a destainuit despre ce i se intampla in emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars. Fanii s-au speriat, insa, sunt convinși ca vedeta se va insanatoși curand. Citește…

- A fost panica mare in platoul "Te iubesc de nu te vezi". Roxana, concurenta, a lesinat in direct si a speriat pe toata lumea, inclusiv pe Gabriela Cristea care a alergat imediat la ea sa o ajute.

- Gabriela Cristea viseaza la momentul in care va deveni mireasa, iar in cadrul emisiunii pe care o prezinta, „Te iubesc de nu te vezi”, vedeta a dezvaluit lucruri interesante despre cel mai important eveniment din viața unei femei. „Pentru o scurta perioada, am avut un atelier unde faceam rochii de mireasa.…

- Schimbari la „Te iubesc de nu te vezi”. Gabriela Cristea a anunțat ca o mare parte din concurenți au fost inlocuiți, pentru a face loc altora noi, care iși doresc cu adevarat sa iși cunoasca sufletul-pereche. „Daca am avut parte de trei ceasuri rele pana la ora asta s-au dus. Astazi este o zi aparte…