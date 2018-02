Stiri pe aceeasi tema

- Tavi Clonda pare a fi cel mai rasfațat barbat din lume! Soția sa, Gabriela Cristea, i-a facut o surpriza minunata in aceasta dimineața, livrandu-i micul dejun la pat. Cantarețul a impartașit momentul pe Instagram, acolo unde a postat o imagine in care apare tava plina cu bunatațile pe care prezentatoarea…

- Bianca Dragușanu sustine ca exista niște criterii care ar trebui sa iți ridice semnale de alarma. Vedeta, casatorita cu Victor Slav, cu care are o fetita, a folosit drept exemplu relația unui apropiat. Bianca Dragusanu a vorbit despre INFIDELITATE. "Nu o sa-l impiedice nimic!" "Daca…

- Gabriela Cristea a rabufnit pe contul de socializare, dupa ce una dintre fane i-a scris un comentariu rautacios. Totul a pornit de la o imagine publicata de prezentatoarea tv, cu o prajitura preparata special pentru invitații sai. Gabriela Cristea a postat pe retelele de socializare o fotografie cu…

- Se pare ca salariul Biancai Dragușanu ar fi de aproximativ 3.000 de euro pe luna, aproape de 3 ori mai puțin decat ar fi primit Gabriela Cristea, scrie viva.ro. Conform zvonurilor aparute in presa, soția lui Tavi Clonda ar fi luat 11.000 de euro pe luna. Citeste si Se inteteste scandalul.…

- Gabriela Cristea spera sa revina cat de curand la carma emisiunii ”Te vreau langa mine” dar conducerea trustului Kanal D a decis sa o pastreze pe Bianca Dragusanu. Se pare ca motivul pentru care a fost pastrata iubita lui Victor Slav este strict legata de buget. Gabriela Cristea ar fi incasat ca prezentatoare…

- Gabriela Cristea s-a retras in toamna trecuta de la carma emisiunii „Te vreau langa mine", de la Kanal D, cand a intrat in concediu de maternitate, potrivit libertatea.ro. Gabriela Cristea, titulara de drept la prezentarea emisiunii marturisea ca ar dori sa revina la show-ul consacat, șefii…

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran cu Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV , dupa lunile de concediu maternal. Astfel, intre cele doua vedete a inceput un mic razboi. Recent, „mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, Paula…

- Mare tam-tam se face in jurul emisiunii "Te vreau langa mine", de la Kanal D, iar asta pentru ca s-au intalnit doua pietre tari: titulara Gabriela Cristea (43 de ani) se afla inca in concediu de maternitate, dar isi pregateste revenirea pe post, anuntand ca este pregatita sa se rupa de micuta Victoria…

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran cu Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV, dupa lunile de concediu maternal. Insa lucrurile nu au stat asa! Gabriela a fost data afara de la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar…

- E un razboit total intre Bianca Dragusanu si Gabriela Cristea, pe postul de prezentatoare la emisiunea „Te vreau langa mine”. Paula Craciunescu, „mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, o sustine pe bruneta pana in panzele albe. Acesta sustine ca Bianca nu are ce cauta la carma show-ului.

- Paula Craciunescu, cea despre care se spune ca este mama adoptiva a gabrielei Cristea, a lansat un atac vehement la adresa Biancai Dragușanu. Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara și se afla in concediu postnatal, astfel ca renunțat, pentru o perioada, sa mai prezinte emisiunea „te vreau…

- Laura Dinca este mai decisa ca niciodata sa devina mama. Ba chiar mai mult decat atat, ea este hotarata sa faca acest pas cat mai repede, dorindu-și din tot sufletul sa se bucure, alaturi de Cristi Boureanu, de senzația de a forma, cu adevarat, o familie.

- Gabriela Cristea vrea cu orice preț sa se intoarca la Kanal D, pentru a prezenta din nou emisiunea „Te vreau langa mine”. In prezent, Bianca Dragușanu este cea care se afla la carma emisiunii. Se pare insa, ca deja exista o tensiune intre cele doua, mai ales ca zilele acestea, Gabi Cristea și-a pregatit…

- Desi a anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, acest lucru nu s-a intamplat. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui Victor Slav si sotia lui Tavi Clonda. Surse din…

- A anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, insa acest lucru nu s-a intamplat spre dezamagirea Gabrielei Cristea si a fanilor. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui…

- Desi a anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, acest lucru nu s-a intamplat. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii "Te vreau langa mine", iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui Victor Slav si sotia lui Tavi Clonda. Surse din…

- Gabriela Cristea a avut parte de o mega-surpriza neplacuta la inceputul acestui an, cand a aflat din presa ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Bruneta nu s-a putut resemna cu gandul si s-a prezentat in audienta la sefi, pentru a cere explicatii. (Vezi AICI…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. Vedeta i-a amenințat cu procesul! Ce i-au promis sefii de la Kanal D. Potrivit cancan.ro, Surse din apropierea vedetei au dezvaluit ca intalnirea dintre Gabriela Cristea…

- Se mai intoarce Gabriela Cristea la Kanal D? Gabriela Cristea a stat anul trecut acasa, in concediu post-natal, locul sau la carma emisiunii Te Vreau Langa Mine fiind ocupat de Bianca Dragusanu. La inceputul acestui an, telespectatorii se asteptau sa o revada pe Gabriela in platoul emisiunii, mai ales…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ce s-a intamplat dincolo de usile inchise si cum a reusit Gabriela sa smulga promisiunea unei emisiuni pentru ea si Tavi.…

- Bianca Dragusanu tace si face! Prezentatoarea oficiala a emisiunii ”Te vreau langa mine” isi vede de drumul ei si a ignorat complet subiectul revenirii Gabrielei Cristea la Kanal D, ”intretinandu-si” telespectatorii cu altfel de marturisiri. Bianca Dragusanu a deschis editia de joi a emisiunii ”Te vreau…

- Gabriela Cristea a fost pusa pe ”HOLD” de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul ei,…

- Gabriela Cristea este in concediu postnatal, dar ar putea reveni pe micile ecrane cu o noua emisiune, chiar alaturi de partenerul ei de viața. In urma cu cateva zile, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea afirma ca iși dorește sa revina cat mai curand in televiziune . Afirmația ei a pus pe…

- Gabriela Cristea a fost pusa pe asteptare de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul…

- Gabriela Cristea a fost pusa pe ”HOLD” de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul ei,…

- Gabriela Cristea, dupa ce a nascut, a fost inlocuita cu Bianca Dragușanu. Doar ca, spre vedeta TV, lucrurile nu aveau sa fie definitive, ea crezand ca se va putea intoarce la carma show-ului TV cand se va simți in stare. Lucru care, din ceea ce poate vedea oricine, nu s-a intamplat.

- Bianca Dragusanu a revenit, luni, la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, in calitate de titular, mai zambitoare ca niciodata, dupa ce sefii de la Kanal D au tinut-o in sah pana in ultimul moment. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat motivul pentru care turcii le-au ”pastrat in carti” atat…

- Bianca Dragusanu ramane prezentatoarea emisiunii in care Gabriela Cristea urma sa se intoarca. Chiar daca recent proaspata mamica si-a anuntat fanii de pe retelele de socializare ca se vor revedea curand, lucrurile nu se vor intampla conform dorintelor ei. "Dupa stirile care au circulat…

- Gabriela Cristea traiește cea mai frumoasa perioada din viața sa și, pe buna dreptate, rolul de mamica o prinde de minune, prezentatoarea TV afișand tot timpul un zambet larg, semn ca este implinita pe toate planurile, chiar daca, momentan, a lasat cariera pe loc secund. In ultimele zile, o informație…

- Dupa ce s-a aflat ca Gabriela Cristea a fost concediata și nu se va mai intoarce la emisiunea pe care o modera in trecut, Tavi Clonda a facut ceva cu totul neașteptat. Se pare ca inceputul anului 2018 i-a adus un necaz mare Gabrielei Cristea. Aceasta nu se va mai intoarce pe marile ecrane, caci a fost…

- Bianca Dragusanu a revenit din vacanta si a fost primita de sefii de la Kanal D cu doua surprize: titlul de titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine” si un nou decor in care au investit 100.000 de euro.

- Bianca Dragusanu vs. Gabriela Cristea este ”meciul” inceputului de an! Proaspata mamica trebuia sa revina pe sticla din ianuarie, insa inlocuirea Biancai Dragusanu la ”Te vreau langa mine” sta sub semnul intrebarii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora despre negocierile…

- Momente grele pentru Bianca Dragusanu in viata de zi cu zi. Chiar daca multe femei au tendinta sa o invidieze, acestea trebuie sa stie ca nu este deloc usor sa fii in pielea Biancai Dragusanu.

- Gabi Cristea, Tavi CLonda și micuța Victoria poarta cu toții accesorii de Craciun in aceasta poza superba, scrie click.ro. Este modul de a sarbatori, pe langa miracolul Craciunului, minunea care a aparut in sfarșit in viața lor, dupa ani lungi de așteptare. Citeste si Gabriela Cristea a fugit…

- Vaduvele și veteranii de razboi, precum și accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi, in acest an, cate 370 lei pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, al energiei electrice sau termice pentru nevoi casnice, potrivit unei Hotarari de Guvern aprobate, cu 10,5% mai mult fața…

- Avioane israeliene au vizat din nou luni ținte in apropiere de Damasc, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), la doua zile dupa atacuri ale armatei israeliene in vecinatatea capitalei siriene, relateaza AFP. Israelul și Siria sunt oficial in stare de razboi de mai multe zeci…

- Au ramas mai putin de patru saptamani pana la Craciun, motiv pentru care supermarket-urile si nu numai au inceput, deja, sa inaugureze raioanele dedicate, pline cu globuri, beteala, luminite si brazi. A

- Alina Vidican, plecata de la divorțul de Cristi Borcea peste Ocean, revine cu regularitate in Romania. Și, pare-se, cat de curadnd, fosta soție a omului de afaceri va da caldura și confortul insoritului Miami pe frigul apasator din Romania.

- Procurorii Parchetului Militar Timișoara au decis extinderea cercetarilor in dosarul celor doi tineri batuți saptamana trecuta de oamenii legii. Unul dintre tinerii bagați in spital de polițiști este fratele vitreg al Biancai Dragușanu. Trei polițiști și un jandarm sunt urmariți penal pentru infracțiunile…

- A fost o zi trista pentru toata Romania, ziua in care a fost inmormantata marea actrita Stela Popescu. Gabriela Cristea si Tavi Clonda si-ar fi dorit sa o conduca pe ultimul drum, dar indatoririle de parinti au fost mai presus de sentimentele lor.

- Gabriela Cristea si-a anuntat revenirea pe TV si i-a dat vestea mult asteptata Biancai Dragusanu, scrie cancan.ro. Vedeta a anuntat cate zile o mai lasa pe blonda la carma emisiunii "Te vreau langa mine". Gabriela Cristea se bucura de ultimele zile din concediul de maternitate si de momentele…

- Tavi Clonda este un tata iubitor si grijuliu, acesta o ajuta pe Gabriela Cristea cu cresterea minunatei lor fetite. Cei doi parinti si-au dorit foarte mult sa aiba un copil, iar acum se bucura din plin de fetita lor.

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește sora, care o va vizita zilele acestea pe vedeta tv. Iubita lui Victor Slav i-a transmis Oanei un mesaj emoționant. Cu ocazia aniversarii, Oana Daria va veni in vizita la Bucuresti, iar Bianca Dragusanu a facut anunțul in cadrul emisiunii pe care o prezinta. Bianca Dragușanu…

- Este una dintre cele mai iubite artiste de la noi și, cu siguranța, mai toți craii de Dorobanți și-ar dori o aventura cu ea. Cu toate acestea, de ceva vreme incoace, ea mai are ochi doar pentru un turc, la fel de cunoscut ca și ea, și alaturi de care pune la cale, acum, nunta anului.

- Gabriela Cristea a devenit mama, dupa ce a urmat ani de zile tratamente costisitoare. Dorinta sa cea mai mare s-a indeplinit, iar in prezent vedeta traieste cea mai minunata perioada din viata ei, alaturi de Tavi Clonda si de fiica lor, Bella Victoria Margot.

- Pe 23 septembrie, frumoasa prezentatoare TV și soțul ei, artistul Tavi Clonda, au devenit parinții unei fetițe, pe care au decis s-o numeasca Victoria. S-au prezentat la deschiderea unui supermarket pentru prichindei Zilele trecute, Gabriela și Tavi i-au facut cunoștința Victoriei cu lumea mondena,…

- Bianca Dragusanu este foarte fericita, implinita si…obosita. Frumoasa blonda si-ar dori ca ziua sa aiba cateva zeci de ore in plus, pentru ca are un program foarte incarcat si nu prea mai are timp sa se odihneasca. Intre televiziune, atelier, contracte de imagine si, nu in ultimul rand, familie, somnul…