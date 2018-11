Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva ore dupa ce www.spynews.ro a anuntat in exclusivitate ca Gabriela Cristea urmeaza sa aduca pe lume o fetita, cunoscuta prezentatoare TV a transmis un mesaj emotionant in direct la "Te iubesc de nu te vezi".

- Dupa ce a fost contactat de reporterii CANCAN.RO și a negat ca soția lui ar fi insarcinata, Gabriela Cristea i-a spus, in direct, lui Tavi Clonda ca vor avea un copil. Toți fanii au așteptat cu sufletul la gura sa inceapa emisiunea Gabrielei Cristea! Lumea a așteptat o declarație din partea prezentatoarei…

- In varsta de 43 de ani, Gabriela Cristea trece printr-o perioada dificila. Incercata de probleme de sanatate, prezentatoarea TV s-a destainuit despre ce i se intampla in emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars. Fanii s-au speriat, insa, sunt convinși ca vedeta se va insanatoși curand. Citește…

- Oana Roman reacționeaza inca o data la adresa celor care spun ca are probleme cu greutatea, postand o fotografie pe rețelele de socializare cu un manechin care prezinta pe podium pentru celebrul brand Dolce Gabbana. Vedeta le arata prietenilor virtuali ca nu doar femeile slabe reprezinta etalonul frumuseții…

- Gabriela Cristea a trait momente de groaza in cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi” impreuna cu toți cei prezenți in platou! Roxana, una dintre concurentele show-ului, a lesinat in direct. Totul s-a petrecut atat de repede, incat incidentul a luat prin surprindere pe toata lumea. Toate astea mai…

- La trei ani de cand a devenit soția lui Tavi Clonda in fața unui ofițer de Stare Civila, Gabriela Cristea a vorbit despre cea in care ii va jura iubire și credința și in fața Lui Dumnezeu. Frumoasa prezentatoare nu a dezvaluit insa și ziua cand se va intampla fericitul eveniment, dar a dezvaluit cum…

- Gabriela Cristea, o prietena apropiata cuplului Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu, a fost absenta de la evenimentul de reinnoire a juramintelor, la șapte ani de la nunta a celor doi. Cunoscutul cuplu a decis sa mearga din nou in fața preotului, ca o dovada de iubire pe care și-o poarta, deși au trecut…

- In ultimul an, Gabriela Cristea a trecut prin momente frumoase, devenind mamica pentru a doua oara, dar și prin unele mai puțin placute. Dupa ce a ramas fara emisiunea „Te vreau langa mine”, in favoarea Biancai Dragușanu, vedeta tv a decis sa incheie contractul pe care il avea cu Kanal D și sa se mute…