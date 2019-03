Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este in culmea fericirii! Indragita prezentatoare de la Antena Stars a facut anuntul pe internet, in urma cu putin timp. Frumoasa mamica s-a pozat in platoul emisiunii "Te iubesc de nu te vezi" si a scris un mesaj pentru admiratorii sai, care nu mai lasa loc de interpretari!

- Gabriela Cristea a avut parte de o vixita neașteptata inainte de inceperea emisiunii sale de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea este moderatoarea show-ului matrimonial "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Marți, 5 februarie, inainte de inceperea…

- Gabriela Cristea le-a povestit oamenilor cum s-a simțit atunci cand s-a lasat de fumat și nimeni nu a susținut-o. Frumoasa moderatoare de la Antena Stars le-a spus telespectatorilor ca atunci cand vrei sa scapi de un viciu, o poți face.

- Ispita Andi a decis sa dea cartie pe fata cu privire la mult dezbatutul subiect legat de noaptea fierbinte dintre el si Hannelore. Andi a fost invitat la "Star Matinal" de la Antena Stars, unde a vorbit despre ce s-a intamplat intre el si fosta nevasta a lui Bogdan.

- }nainte de a intra in direct la emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", prezentatoarea Gabriela Cristea s-a confruntat cu poftele de gravidutE! Frumoasa moderatoare de la Antena Stars a vEzut una dintre concurente cum desfEcea un pachet de napotalitane xi brusc, a simtit cE-i sare inima!

- Insarcinata in șapte luni, Gabriela Cristea a trecut prin momente grele in timpul emisiunii pe care o prezinta. Indragita prezentatoare TV a avut nevoie de ajutor medical in pauza emisiunii, insa totul s-a terminat cu bine. Gabrielei Cristea i s-a facut rau și a reușit sa reziste pana la pauza, insa…

- Gabriela Cristea a povestit care sunt problemele cu care se confrunta inaintea sarbatorilor de iarna. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o modereaza la Antena Stars, Gabriela Cristea a povestit prin ce trece in aceste zile in care pregatirile pentru sarbatori sunt in toi. „Eu m-am lasat…

- Indragita cantareața Oana Radu, care impreuna cu chef Nicolai Tand prezinta cea mai mondena emisiune culinara – ”Star Chef”- difuzata la Antena Stars, marturisește ca a decis sa intre la dieta. Oana povestește despre regimul sau alimentar in cadrul show-ului culinar, oferind cu aceasta ocazie și o…