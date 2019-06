Stiri pe aceeasi tema

- Celine Dion, in varsta de 51 de ani, a sustinut un concert emotionant in sala Collosseum din incinta Caesar Palace din Las Vegas duminica, 9 iunie. Evenimentul a fost unul cu totul special intrucat a marcat finalul contractului cantaretei in locul in care a sustinut 1,140 de concerte in cele doua decenii…

- Papa Francisc ma ține de mana! Intreaga-mi ființa e strabatuta de o simțire ce nu poate fi transpusa in cuvinte. Un sentiment mai presus de toate cele traite, de parca m-ar fi atins insuși Dumnezeu. Ma trezesc din acest vis, pentru ca a fost doar un vis, in zorii zilei de vineri. Incerc sa ma adaptez…

- Parastasul de 40 de zile al regretatului Razvan Ciobanu s-a incheiat. A avut loc o slujba de comemorare la biserica unde acesta a fost inmormantat, iar familia si apropiatii au plecat la unul dintre restaurantele lui preferate.

- Gabriela Cristea are doua fetițe superbe și un soț care o adora, așa ca se poate considera o femeie fericita și implinita. La mai bine de o luna dupa naștere, prezentatoarea tv și soțul ei, Tavi Clonda, au dezvaluit decizia radicala pe care au luat-o. Gabriela Cristea și-a dorit foarte mult sa devina…

- Clipe de bucurie pentru o familie cu șapte copii din satul Izbiste, raionul Criuleni. In preajma sarbatorilor de Paște, aceasta a fost vizitata de reprezentantii Fundatiei lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, care au venit incarcați cu daruri.

- Ana Morodan stie si ce inseamna sa nu ai bani, stie si ce inseamna sa ai succes! In lacrimi, in platoul emisiunii "Xtra Night Show", fosta concurenta de la "Asia Express" a tinut sa le transmita un mesaj important tinerilor.

- De vineri noaptea, incoace, a fost nebunie totala, pe strazile din municipiul Constanta si pe drumurile nationale ale judetului.Zeci de oameni au vazut moartea cu ochii si numai o minune a facut sa nu avem niciun mort in teribilele accidente care au fost inregistrate. Primul a fost cel din noaptea de…

- Mario Fresh, unul dintre cei mai iubii concurenți din echipa Faimoșilor, a fost eliminat, marți seara, iar desparțirea a fost una emoționanta. Colegii de echipa ai cantarețului au fost in lacrimi, iar el s-a stapanit cu greu sa nu planga. „Probabil eu o sa plang cel mai mult. In capul meu sunt o mie…