- Gabriela Cristea a povestit care sunt problemele cu care se confrunta inaintea sarbatorilor de iarna. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o modereaza la Antena Stars, Gabriela Cristea a povestit prin ce trece in aceste zile in care pregatirile pentru sarbatori sunt in toi. „Eu m-am lasat…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda urmeaza sa devina parinți pentru a doua oara, in primavara anului viitor. Cei doi sunt extrem de fericiți și se bucura din plin de aceasta perioada frumoasa din viața lor.

- Gabriela Cristea a cheltuit sume fabuloase de bani pentru a ramane insarcinata cu primul copil și a trecut prin chinuri groaznice. Prezentatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” a facut mai multe fertilizari in vitro, insa niciuna nu a fost un succes. Citește și: Ce iși dorește Gabriela Cristea…

- Gabriela Cristea a suferit foarte mult din dorința de a avea un copil și a facut mai multe fertilizari in vitro și care nu au reușit. Vedeta este acum insarcinata pentru a doua oara, iar asta s-a intamplat cand ea nici nu se aștepta. Gabriela Cristea, INSARCINATA A DOUA OARA. Tavi Clonda a…

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda sunt extrem de fericiti de cand au aflat ca vor deveni din nou parinti. Cu toate acestea, se pare ca vedetele s-au hotarat ca se vor opri la doi copii. „Cumva, amandoi ne doream, dar nu mai indrazneam sa-i cerem lui Dumnezeu inca o minune. Gabriela s-a speriat putin,…

- Actrita a anunțat, joi, pe rețeaua de socializare, ca s-a logodit cu John Mellencamp, barbatul cu care o relație de mulți ani. Meg Ryan, 56 de ani, și cantarețul John Mellencamp, 67 de ani, au inceput sa fie impreuna in anul 2010. Timp de patru au fost impreuna, dar apoi s-au desparțit și s-au reimpacat…