- Micuția Victoria a implinit un anișor, astfel ca parinții ei s-au gandit sa ii faca un cadou inedit! Gabriela Cristea și Tavi Clonda i-au cumparat fetiței lor o mașinuța de copii Mercedes, de culoare alba. Prezentatoarea a filmat-o pe Victoria in timp ce conducea mașina. Victoria a parut foarte fericita…

- Un an a implinit fetița Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, iar cei doi au dat mare petrecere. Taierea moțului nu are o semnificație aparte, dar este un bun prilej de a sarbatori cu fast implinirea primului an de viața al copilului. Iar cele doua vedete, alaturi de nașii Victoriei, nu au ratat ocazia.…

- Duminica, 23 septembrie, Gabriela Cristea și Tavi Clonda ii vor rupe turta micuței Victoria, iar prezentatoarea TV a decis sa renunțe la tradiții și sa puna pe tava lucruri moderne. Cu ocazia marelui eveniment, Gabriela Cristea a decis sa inlocuiasca de pe tavița pentru Victoria pieptenele și foarfecele.…

- Dupa ce și-a construit o casa dupa soare cu o suma deloc neglijabila – 200.000 de euro – Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au gandit sa fie mai atenți la celalalte cheltuieli, așa ca mobila și-au procurat-o pe barter. Schimbul de servicii intre vedete și companii, denumit barter, nu mai este de mult…

- Imaginile cu tanara jandarmerița snopita in bataie de catre un grup de huligani care au venit la portestele de vineri seara au șocat opinia publica, dar au facut și inconjurul internetului. Un fotograf prezent la manifestație a recunoscut-o și și-a amintit ce i-a spus tanara inainte de acel incident. …

- Prezentatoarea a marturisit ca deși este foarte pofticioasa, nu ”calca stramb” și respecta o dieta drastica impusa de un nutriționist, pentru a fi sigura ca va reveni la silueta ei de odinioara. Gabriela Cristea a declarat in timpul emisiunii pe care o modereaza ca nu ințelege cum anumite persoane…

- Simona Gherghe le-a aratat tuturor in ce ipostaza a filmat-o pe fiica ei, Ana Georgia. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe le-a aratat prietennilor sai virtuali in ce ipostaza a surprins-o pe fiica ei, Ana Georgia. Micuța a fost pozata de vedeta, la primele ore ale dimineții, in patul parinților…