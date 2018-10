Stiri pe aceeasi tema

- Micuția Victoria a implinit un anișor, astfel ca parinții ei s-au gandit sa ii faca un cadou inedit! Gabriela Cristea și Tavi Clonda i-au cumparat fetiței lor o mașinuța de copii Mercedes, de culoare alba. Prezentatoarea a filmat-o pe Victoria in timp ce conducea mașina. Victoria a parut foarte fericita…

- Actrița Maia Morgenstern, director al Teatrului Evreiesc de Stat, a primit titulul de cetatean de onoare al Capitalei, vineri, 24 august. Aceasta marturisește ca a primit cu bucurie, cu mandrie si emotie vestea conferirii titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti. „Am primit cu bucurie,…

- Doru Oprea a parasit sambata Spitalul Municipal din București și a plecat acasa, la Timișoara, unde s-a simțit extrem de rau, iar la analize a reieșit ca este infectat cu o bacterie luata din spital. Doru Oprea a publicat pe Facebook și dovada infecției nosocomiale! Jandarmeria Romana a prezentat…

- Mascații de la Poliție au descins vineri dimineața în Baciu la locuințele unor spargatori. ”Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Baciu efectueaza la aceasta ora mai multe perchiziții domiciliare, pe raza localitații Baciu, la persoane banuite de comiterea…

- Incendiu cumplit, joi dimineata, in Voluntari. Incendiul a izbucnit la o anexa a unei case din Voluntari. Autoritatile au fost alertate imediat, iar la fata locului au ajuns de urgenta pompierii care au inceput sa stinga flacarile.

- Dezvaluirea facuta de Gabriela Cristea, in direct la tv i-a surprins pe toți. In cadrul ediției de astazi a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, soția lui Tavi Clonda a rabufnit in fața publicului sau. Gabriela Cristea le-a spus invitaților cum merg lucrurile in familia sa și de cine se indragostești…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, luni dimineata, va solicita de la DNA sa se comunice daca exista delegari si detasari in functie ale procurorilor, precum si situatia exacta a acestora.