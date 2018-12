Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea l-a avut invitat, in ediția de vineri a emisiunii “Te iubesc de nu te vezi”, pe Bogdan, unul dintre supraviețuitorii de la “Colectiv”. Tanarul a venit pentru a-și spune povestea, dar și pentru a-și gasi o partenera, mai ales ca iubita sa a murit in teribilul incendiu. “A murit in baie,…

- Viorica Dancila a transmis un mesaj președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a amanat semnarea decretelor privitoare la remanierile din Guvern. "Constatam cu toții ca domnul Președinte Iohannis face tot posibilul sa blocheze activitatea Guvernului in doua domenii vitale. Consider ca astfel…

- Un tanar de 19 ani din Braila și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard. Adolescentul se afla singur in mașina. Razvan pleca dintr-un club din județul Buzau. Adolescentul conducea o mașina Dacia Logan, iar la un moment dat a pierdut controlul, a parasit partea carosabila și a intrat…

- Reprezentantii comunitatii LGBT afirma ca, prin esecul referendumului, „romanii au respins ura” si considera ca prezența scazuta la referendum „demonstreaza ca, in realitate, romanii sunt foarte ingrijorați pentru problemele familiilor lor”

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au casatorit civil in urma cu mai bine de doi ani și au impreuna o fetița, de care sunt tare mandri. Vedeta a marturisit ca se gandesc sa faca și cununia religioasa și bineințeles va imbraca și rochia de mireasa, la 44 de ani. „O sa vedem, nu ma agit […] The post Gabriela…

- Oana Zavoranu a rabufnit dupa ce a analizat comportamentul unor persoane publice care nu respecta valorile dupa care ea traiește. Ea a postat o imagine graitoare pe o rețea de socializare, unde fanii au fost de acord cu parerea exprimata. Citește și: Oana Zavoranu poarta același model de bikini de 15…

- Au ramas mai puțin de doua luni pana cand Gabriela Cristea și Tavi Clonda iși vor uni destinele și in fața lui Dumnezeu. Prezentatoarea Antena Stars a pus insa cateva condiții inainte de marele moment, reguli care prvesc petrecerea burlacilor. Gabriela Cristea a declarat ca va face nunta cu Tavi Clonda…

- Un tanar a fost injunghiat, joi seara, intr-un parc din Craiova, de un barbat necunoscut, care a fugit, apoi, de la locul faptei. Polițiștii il cauta pe agresor. (VEZI ȘI: CUM POȚI CAȘTIGA 10.000 DE $ LUNAR) Potrivit Poliției Dolj, un tanar de 18 ani a fost ințepat in zona spatelui, iar din primele…