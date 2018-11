Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea implinește astazi 44 de ani, și ca de fiecare data, soțul ei a surprins-o cu un mesaj de dragoste, alaturi de care a atașat o fotografie cu ei doi. „La multi ani, scumpa mea sotie! Sa fii sanatoasa, fericita pentru ca iubita si implinita esti! Iti multumesc pentru ca existi, ii multumesc…

- Gabriela Cristea este o femeie extem de amuzantE "i ori de cate ori are ocazia, este pusE pe "otii. }n edi:ia de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi, frumoasa moderatoare de televiziune le-a povestit cate ceva telespectatorilor despre rEceala care nu ii dE pace de douE sEptEmani.

- Gabriela Cristea a explicat cu ce probleme se confrunta din punct de vedere al sanatații. Moderatoarea TV Gabriela Cristea se confrunta cu o raceala de ceva vreme, raceala de care nu reușește sa scape. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o prezinta la postul de televiziune Antena Stars,…

- A fost panica mare in platoul "Te iubesc de nu te vezi". Roxana, concurenta, a lesinat in direct si a speriat pe toata lumea, inclusiv pe Gabriela Cristea care a alergat imediat la ea sa o ajute.

- Edi:ia de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi le-a dat cateva emo:ii telespectatorilor. La doar cateva minute de la intrarea in platou, Gabriela Cristea i-a cerut producEtoarei sale, Adelina, sE ia o scurtE pauzE de publicitate, pentru cE ~nu se simte bine.

- Gabriela Cristea viseaza la momentul in care va deveni mireasa, iar in cadrul emisiunii pe care o prezinta, „Te iubesc de nu te vezi”, vedeta a dezvaluit lucruri interesante despre cel mai important eveniment din viața unei femei. „Pentru o scurta perioada, am avut un atelier unde faceam rochii de mireasa.…

- Andreea Raicu a facut pe blogul personal o declaratie de suflet pentru judetul nostru: “Maramures, te iubesc!”. Aflata in partea de nord a Romaniei, la Baia Sprie pentru botezul fetitei Laurei Cosoi, Andreea Raicu a vizitat mai multe dintre atractiile care au facut Maramuresul atat de cunoscut in lume.…

- Gabriela Cristea a fost impresionatE panE la lacrimi de povestea uneia dintre concurentele de le emisiunea "Te iubesc de nu te vezi". Frumoasa prezentatoare a avut chiar xi o sfialE cu privire la o intrebare adresatE acesteia.