- Fetița Gabrielei și a lui Tavi Clonda a implinit șase luni, iar parinții ei i-au transmis mesaje emoționante in mediul virtual. Bella Victoria Margot le-a schimbat viața celor doi, atunci cand a venit pe lume. “Printesa mamei, au trecut 6 luni de la prima noastra intalnire si in ultima vreme imi dau…

- Este zi de sarbatoare in familia Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda! Micuta Victoria implineste astazi sase luni, asa ca cei doi parinti s-au intrecut in urari care mai de care mai frumoase.

- In ianuarie 2018, Dana Roba a devenit mama pentru a doua oara, iar vedeta nu-și mai incape in piele de bucurie. Deși au trecut aproape doua luni de cand a adus-o pe lume pe cea de-a doua fiica, abia acum a facut publice detalii despre noul copilaș.

- Adelina Pestrițu va avea o fetița și a ales sa faca totul public, de 8 Martie, Ziua Femeii. Aceasta a postat pe contul de socializare un mesaj emoționant, in care le da marea veste fanilor ei. “Intr-o zi dedicata femeilor si mai ales celor care sunt si mamici, am ales sa impartasim cu voi minunata veste…

- Ilinca Vandici se simte o femeie implinita de cand a devenit mamica. Prezentatoarea „Bravo, ai stil” a adus pe lume un baiețel, vara trecuta. Viața vedetei și a soțului ei, Andrei Neacșu, s-a schimbat dupa nașterea lui Zian. Ilinca a postat un mesaj emoționant, cu ocazia zilei de 8 martie. Ilinca Vandici…

- La Timișoara, in 8 martie, veți putea duce scrisorile adresate mamei celor de la Asociația Look Inside din urbea de pe Bega. Aceștia iși iau angajamentul ca le vor expedia catre mame. Daca vreți sa scrieți „Mami, iți mulțumesc!”, in orice mod alegeți sa faceți acest lucru, atunci sunteți…

- Irina Nicola, fosta componenta de la A.S.I.A, a nascut in secret, in Austria. Artista are o fetița care a primit nota 10 la naștere, are 52 de cm si 3,250 grame. Micuta se numeste Maria. Irina Nicolae este casatorita cu Marius Vizer, presedintele Federației Internaționale de Judo, iar acum cei doi…

- O fetita de doar doi ani a murit dupa ce a fost gasita plutind intr-o piscina. Micuta a fost transportata la spital si s-a luptat timp de patru zile pentru viata sa. Din nefericire, mama sa a facut tragicul anunt, fetita sa a murit. Kelly Ryan, mama fetitei de doar doi ani, a postat pe Facebook un mesaj…

- De cand a devenit tata, Traian, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", este in al noualea cer. Micuta care a venit pe lume le-a umplut sufletele de bucurie parintilor care sunt topiti dupa ea.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt cei mai fericiți de cand a venit in viața lor Bella Victoria Margot. Astazi a fost prilej de sarbatoare in familia lor, intrucat micuța a implinit cinci luni. Tavi Clonda a postat o imagine cu fetița și un mesaj emoționant. Gabi Cristea și soțul ei se bucura de fiecare…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Pe Dan Diaconescu, fostul patron al OTV, il știe toata lumea, insa femeia care-i este alaturi de ani de zile a preferat sa ramana in umbra și sa fie o prezența discreta in peisajul monden autohton. Cu toate ca ii leaga o poveste de dragoste ce are inceputurile in urma cu mai mulți ani și, pe deasupra,…

- Laura Cosoi, 35 de ani, este insarcinata in 5 luni si se pare ca va avea o fetita. Vedeta va fi pentru prima data mamica, alaturi de sotul sau, Cosmin Curticapean, in varsta de 40 de ani, alaturi de care si-a gasit linistea si fericirea. Actrița a fost la medic pentru o consultație de unde…

- Liviu Varciu a publicat pe Instagram o fotografie cu fiica lui si a Andei Calin, Anastasia Maria. Fanii au remarcat cat de mult seamana Anastasia cu tatal ei, Liviu Varciu. „Pui mic…. esti copie la indigo tati”, i-a transmis cineva lui Liviu Varciu. „Seamana foarte mult cu tine!”, a comentat si altcineva.…

- "Iubita Sandra, sunt alaturi de tine in greaua suferinta de a o pierde pe minunata doamna Ruxy, pe care nu pot sa o concep ca un lucru firesc atata vreme cat vara trecuta eram cei mai fericiti, distrandu-ne in vacanta la mare. Dar fii convinsa ca din ingerul de pe Pamant care te iubea neconditionat,…

- Gabriela Cristea a fost luata la rost de o femeie care crede ca vedeta a ramas insarcinata cu ajutorul unor tratamente de fertilizare. Prezentatoarea tv a devenit mama unei fetite, pe nume Bella Victoria Margot, in urma cu cateva luni, iar in momentul de fata se afla in concediu maternal.

- Președintele SUA Donald Trump a postat un mesaj pe Facebook și daca nu am fi cunoscut autorul puteam sa bagam mana in foc ca este al unui lider politic din Romania. Trump susține ca viața unui om poate fi distrusa de o simpla acuzație și chiar daca acestea se dovedesc neadevarate la finalul anchetei,…

- Un tanar abandonat la inceputul anilor 39;90 intr o gara din Bihor isi cauta parintii...pe Facebook.Dupa copilaria chinuita din orfelinat, destinul s a imbunat: a fost infiat de o familie din nordul Europei si acum lucreaza pentru gigantul IT Google. Fara resentimente, sufletul il trage acum spre Romania:…

- Imagine emoționanta cu Cristi Mitrea și baiețelul lui. Fostul iubit al Andreei Mantea a postat pe contul de socializare fotigrafia in care David doarme in brațele lui. Alaturi a scris un mesaj emoțioant. David, puștiul Andreei Mantea, in varsta de trei ani a cucerit internetul. „Tata va avea grija…

- Astazi este o zi neagra pentru Monica Gabor! Aflata la mii de kilometri distanta de Romania, iubita lui miliardarului chinez Mr. Pink, vedeta a dezvaluit una dintre dramele care i-au sfasiat sufletul pentru totdeauna. In mesajul facut public, modelul a marturisit ca trecerea timpului nu ii vindeca ranile,…

- Mariuca este o fetita care pana la 11 ani a fost incercata de viata. Mai intai, micuta a fost abandonata de mama naturala intr-un centru de plasament, de unde a fost infiata de Luminita Anghel, apoi Angelica, cea care i-a dat viata, si-a vrut fata inapoi. Scandalul a fost intens mediatizat, iar fetita…

- Mai exact, de cateva zile, intre Bianca Dragușanu și Gabriela Cristea are loc un razboi surd, prima avand de replicat la tot felul de acuzații venite din partea Paulei Craciunescu, mama adoptiva a fostei vedete TV, scrie spynews.ro. Și, suparata pana peste poate, Bianca a anunțat ca vrea sa o dea…

- Anda Adam a fost eliminata marti seara de la Exatlon si s-a intors in Romania. Vedeta a suferit o accidentare la genunchi, in timpul unei confruntari sportive. La aeroport, artista a avut parte de o surpriza de zile mari. A fost asteptata de sotul ei, Sorin, si de fetita lor, Evelin. Cei doi i-au dus…

- O tragedie a avut loc noaptea trecuta, într-un cunoscut hotel de pe malul marii: o proaspata mamica și-a pus capat zilelor! Cristina Iofcea era fizioterapeut, avea 50 de ani, locuia în Galați și venise la Constanța pentru a participa la un seminar de dezvoltare personala,…

- Parinții unei fetițe disparute, astazi, in zona Pantelimon, piața Delfinului, fac apel și pe rețelele de socializare pentru gasirea copilului. Fetița pe nume Alma a disparut luni, in zona Pantelimon, piața Delfinului, in pauza intre școala și programul after school de la școala britanica. Micuța era…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ca o prietena i-a propus sa iși urmareasca soții in club. Ce salariu primeste Bianca Dragusanu la emisiunea in care a inlocuit-o pe Gabriela Cristea "Am intrebat-o pe prietena mea daca vrea sa iesim in club. Iesim, dar hai sa-i urmarim!, mi-a spus ea. Cand…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat ca istoricul Neagu Djuvara reprezinta un reper de moralitate si civism, un om care s-a luptat intreaga sa viata pentru interesele Romaniei si ale romanilor. "#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual…

- Un adolescent s-a întâlnit, dupa 15 ani, cu familia care i-a salvat viața atunci când abia se nascuse. Cele doua familii s-au întâlnit pentru un test genetic. Anthony a fost nascut de mama lui în 2002, însa la scurt timp dupa naștere au aflat…

- Simona Halep (1 WTA) și Lauren Davis (76 WTA) au oferit cel mai frumos meci al actualei ediții de Australian Open, terminat cu victoria romancei, scor 4-6, 6-4, 15-13. Imediat dupa meci Simona a fost surprinsa in vestiar refacandu-și forțele. In runda urmatoare, Simona Halep se va duela cu invingatoarea…

- Viata vedetei a fost data complet peste cap, dupa ce a primit teribilul diagnostic de cancer. Cu toate acestea, se pare ca lucrurile merg din bine spre mai bine, daca noua coperta de pe Facebook a acesteia ne spune ceva. Raluca Macovei si-a schimbat coperta intr-o imagine cu o burtica de gravida, cu…

- Purtatoarea de cuvant a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, a nascut o fetița, pe Matilda. ”Fericirea poarta un nume – Matilda!”, au fost cuvintele care au insoțit postarea de pe Facebook. Iata fotografia: Madalina Pușcalau este casatorita cu Emil Dobrovolschi, pilot de avioane, unul…

- Gabriela Cristea este cea mai fericita femeie de cand in viața ei a aparut micuța Victoria. Prezentatoarea TV și soțul ei, Tavi Clonda, au luat o decizie importanta pentru fiica lor de doar cateva luni. Prezentatoarea tv a facut anunțul pe una dintre rețelele de socializare. De ieri micuța Victoria…

- Bucurie mare in viata lui Misty si a lui Keo, care au devenit pentru prima oara parinti. Artista a nascut in mare secret, pe 27 decembrie, insa vestea ca fetita ei si a lui Keo a venbit pe lume s-a aflat tocmai acum.

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt o familie fericita, implinita și iubita. Anul trecut a fost cel mai bun an din viața lor, pentru ca a venit pe lume Victoria. Fetița le-a umplut viața de implinire. In plus, cei doi soți s-au mutat și in casa noua și incearca sa faca totul ca o familie normala.

- Cantarețul Tavi Clonda a oferit detalii despre momentul cand fiica lui și a Gabrielei Cristea urmeaza sa fie creștinata. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea devenea mamica pentru prima oara . Ea a adus-o atunci pe lume pe Victoria, fiica sa și a muzicianului…

- Elevii nu vor mai fi obligati sa faca de serviciu pe scoala sau sa poarte uniforma unitatii de invatamant, insa au obligatia ca la inceputul orei sa isi depoziteze telefoanele mobile in locul special amenajate in clasa, prevede noul regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre…

- Sinuciderea acestei fetițe de 14 ani din Australia face înconjurul lumii. Micuta a luat aceasta decizie dupa ce a fost hartuita în mediul online. Amy Everett, Dolly cum i se spunea, era imaginea firmei de palarii Akubra.

- De cand s-a intors din Asia, Liviu Varciu nu se mai dezlipeste de fiica lui cea mica, Anastasia. Devenit tatic pentru a doua oara, acesta se impica cat poate de mult in cresterea micutei si are grija sa ii acorde toata atentia sa.

- Gabriela Cristea a publicat un mesaj pe Facebook in care a urat La mulți ani, prietenilor virtuali, dar a marturisit ca ii este dor de emisiune și ca se va reintoarce foarte curand, scrie click.ro. Citeste si Cea mai simpatica poza de Craciun. Gabi Cristea, Tavi Clonda si micuta Victoria FOTO…

- De Craciun, Tavi Clonda a fost vizitat sora si de mama lui. Mama lui Tavi Clonda, Elena, nu a ratat ocazia sa se fotografieze alaturi de nepoata sa. Micuta Bella Victoria Margot pare ca s-a obisnuit deja sa stea in bratele bunicii ei.

- Pentru un cuplu din Sfantu Gheorghe, Craciunul acesta a reprezentat o sarbatoare mai mare decat și-ar fi putut dori: Ajunul Craciunului a venit cu cel mai frumos cadou – o fetița. Micuța este singurul copil nascut in perioada sarbatorilor de iarna, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”…

- Oana Matache a nascut ieri, in a doua zi de Craciun, o fetita de nota 10. Astazi, Delia a postat pe pagina ei personala de Facebook prima poza cu micuta. Citeste si Sora Deliei Matache, Oana, a nascut. Ce nume va primi fetita FOTO "Doamneeeee!!!!Uite iubirea!", a scris Delia Matache…

- Gabi Cristea, Tavi CLonda și micuța Victoria poarta cu toții accesorii de Craciun in aceasta poza superba, scrie click.ro. Este modul de a sarbatori, pe langa miracolul Craciunului, minunea care a aparut in sfarșit in viața lor, dupa ani lungi de așteptare. Citeste si Gabriela Cristea a fugit…

- Simona Gherghe, marturisire emoționanta despre fiica ei, Ana Georgiana. Prezentatoare tv a povestit la Antena Stars despre cea mai frumoasa perioada din viața ei. „Parca ieri am nascut-o si nu dormeam noaptea. Ma simteam asa neputincioasa pentru ca trei luni de zile s-a chinuit, a durut-o burtica. Am…

- Simona Gherghe este o femeie implinita de cand a devenit mamica in primavara acestui an. Frumoasa prezentatoare a vorbit in exclusivitate pentru ”Star Matinal”, la Antena Stars, despre perioada frumoasa din viata sa, dar si despre primele Sarbatori de iarna alaturi de fetita sa.

- Cristian Serban, cunoscut drept ”Piticul Colorado”, a murit fulgerator in urma cu un an, lasand in urma lui o fetita de numai sase luni si o sotie indurerata. Timpul a trecut, iar micuta a crescut si s-a transformat intr-o frumusete de copil.