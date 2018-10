Gabriela Cristea a facut o marturisire sincera din viața ei de mamica, insa, cuvintele sale i-au facut pe unii dintre telespectatori sa se gandeasca la sex. Totul s-a petrecut in cadrul emisiunii pe care o modereaza in direct la Antena Stars. Citește și: Mesajul transmis de Gabriela Cristea, dupa ce tatal lui Tavi Clonda a […] The post Gabriela Cristea i-a facut pe mulți sa se gandeasca la sex dupa ce a declarat: “Cand face fii-mea nani…” appeared first on Cancan.ro .