- Gabriela Cristea a avut parte de o supriza de proporții, pe finalul emisiunii "Te iubesc de nu te vezi". Vedeta a primit o vizita neașteptata din partea lui Tavi Clonda, care i-a adus un buchet superb de trandafiri.

- Dupa ce Tavi Clonda a surprins-o, in direct, in emisiunea sa, pe Gabriela Cristea, facandu-i acesteia o mare surpriza doar prin simplul fapt ca s-a gandit sa o viziteze doar pentru a-i oferi un sarut, Gabriela Cristea a tinut sa-si rasplateasca sotul pe masura pentru gestul sau.

- Inainte de ediția de astazi a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, Gabriela Cristea a avut parte de neplaceri mari! Frumoasa moderatoare era cat pe ce sa nu gaseasca o ținuta pentru a intra in direct, dupa ce prima rochie pe care o imbracase, a fost arsa cu fierul de calcat.

- In ediția de luni a emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", Gabriela Cristea a intrat in platou cu o problema. Moderatoarea emisiunii a facut laringita chiar in ziua de Sfantul Ioan. Gabriela Cristea le-a povestit tuturor ce s-a intamplat in noaptea trecut la ea acasa și ca are o laringita. "Azi-noapte…

- Gabriela Cristea a"teaptE cu nerEbdare sE vinE CrEciunul, pe care il va petrece alEturi de familia ei minunatE, in lini"tea cEminului lor. }nsErcinatE in al doilea trimestru de sarcini, frumoasa prezentatoare tv a avut o micE nelEmurire in direct, pe care a transformat-o imediat intr-o glumE.

- Iubirea este pentru toata lumea, caci așa susține Gabriela Cristea. Frumoasa moderatoare este de parere ca iubirea te poate face sa vezi lucrurile altfel in viața ta și sa ai o alta perspectiva asupra lucrurilor care conteaza cu adevarat.