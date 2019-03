Stiri pe aceeasi tema

- Insarcinata in 37 de saptamani, Gabriela Cristea nu a mai putut sta astazi in direct la "Te iubesc de nu te vezi". Cunoscuta prezentatoare a parasit emisiunea si a ajuns de urgenta la spital.

- Un medic din Romania avertizeaza parintii asupra excesului de paracetamol administrat copiilor. Acest medicament, administrat necorespunzator, poate fi mortal celor mici. Tudor Ciuhodaru, specialist in Medicina de Urgenta, trage un semnal de alarma asupra abuzului de paracetamol in randul copiilor.…

- Gabriela Cristea a marturisit care sunt grijile sale inainte de a aduce pe lume cel de-al doilea copil. Gabriela Cristea este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna cu care are o fetița, Victoria. Vedeta și partenerul ei de viața urmeaza sa devina din nou parinți de fetița. Vedeta a marturisit,…

- Gabriela Cristea a avut parte de o supriza de proporții, pe finalul emisiunii "Te iubesc de nu te vezi". Vedeta a primit o vizita neașteptata din partea lui Tavi Clonda, care i-a adus un buchet superb de trandafiri.

- Dupa ce Tavi Clonda a surprins-o, in direct, in emisiunea sa, pe Gabriela Cristea, facandu-i acesteia o mare surpriza doar prin simplul fapt ca s-a gandit sa o viziteze doar pentru a-i oferi un sarut, Gabriela Cristea a tinut sa-si rasplateasca sotul pe masura pentru gestul sau.

- Astazi, inainte de a incepe emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, frumoasa Gabriela Cristea a avut parte de o surpriza de proporții! Tavi Clonda a venit pentru cateva momente pentru a o vizita pe moderatoarea de la Antena Stars și chiar a intar in direct, pentru cateva secunde, pentru a o saruta pe viitoarea…

- George Tucudean, atacantul lui CFR Cluj si al nationalei a ajuns la spital de urgenta, direct de pe teren. Medicii au intrat la pauza cu defibrilatorul in vestiar. Tucudean nu a mai fost lasat sa revina pe...