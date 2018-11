Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea dezvaluie ca aceea a fost cea mai grea perioada din viața ei! Atunci cand a trebuit sa urmeze strict medodele medicale pentru a putea ramane insarcinata. Realizatoarea emisiunii „Te iubesc de nu te vezi” a explicat ca s-a chinuit enorm pentru a avea copii. Gabriela Cristea pierduse…

- Adela Popescu se afla in ultimul trimestru de sarcina, iar zilele pana cand va putea sa-si stranga cel de-al doilea copil brate, sunt numarate. Amintindu-si de prima sarcina a Adelei si de momentul nasterii, Dana Rogoz a facut cateva dezvaluiri uimitoare.

- Valentina Pelinel si Cristi Borcea s-au casatorit duminica, 30 septembrie la Budapesta. Cununia religioasa a avut loc biserica „Sfantul Ioan Botezatorul", din Budapesta și a fost oficiata de parintele David Pop, in limba romana.

- Gabriela Cristea a trait momente de groaza in cadrul emisiunii “Te iubesc de nu te vezi” impreuna cu toți cei prezenți in platou! Roxana, una dintre concurentele show-ului, a lesinat in direct. Totul s-a petrecut atat de repede, incat incidentul a luat prin surprindere pe toata lumea. Toate astea mai…

- A fost panica mare in platoul "Te iubesc de nu te vezi". Roxana, concurenta, a lesinat in direct si a speriat pe toata lumea, inclusiv pe Gabriela Cristea care a alergat imediat la ea sa o ajute.

- Gabriela Cristea a plecat din emisiune, in direct, dupa ce rabdarea prezentatoarei TV a ajuns la limita, iar aceasta a preferat sa paraseasca platoul emisiunii, dupa ce s-a iscat o cearta intre participanți.

- }n cadrul edi:iei de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi, Gabriela Cristea a fEcut un anun: cu totul nea"teptat. Frumoasa moderatoare de televiziune le-a zis tuturor cE este in cEutarea unei bone pentru micu:a Bella Victoria Margot!

- Liviu Varciu este un mare iubitor de animale și vorbește despre aceasta dragoste a sa cu Andra Trandaș, in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor”, difuzata sambata, de la ora 13.00, la Antena Stars, unde dezvaluie multe intamplari din viața sa legate de cațeii de care se simte atat de legat sufletește.…