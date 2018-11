Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai indrEgite prezentatoare tv de la noi din :arE. Vedeta are o familie minunatE, de care este foarte mandrE, iar acum a"teaptE cu sufletul la gurE sE i"i cunoascE cea de-a doua fiicE, fiind insErcinatE in al doilea trimestru.

- „Parintii mei s-au despartit, tata s-a recasatorit cu o femeie care avea doua fete si mi-a spus ca eu nu mai sunt copilul lui. Asta m-a daramat psihic. Si in momentul de fata sunt afectata. A fost socul pentru ca nu-mi imaginam viata fara amandoi parintii. Am incercat sa-mi iau viata, dar m-au prins…

- Gabriela Cristea este una din prezentatoarele din Romania care se pot lauda si cu o cariera de succes, dar si cu o familie frumoasa, scrie wowbiz.ro. Dupa o casnicie esuata cu Marcel Toader, bruneta si-a gasit fericirea in bratele lui Tavi Clonda. Ea i-a daruit noului ei sos si o fetita in toamna…

- Sanda Ladoși a trecut printr-o mare suferința atunci cand tatal sau a incetat din viața in urma unei boli grave. Cantareața Sanda Ladoși a acordat un interviu pentru emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars. Vedeta a rememorat unul dintre cele mai grele momente din viața sa – cand și-a pierdut…

- Iulia Albu impresioneaza la fiecare aparitie, scrie viva.ro. Fie ca este vorba despre evenimente mondene, aparitii TV, vedeta alege tinute extravagante care imediat atrag atentia. Recent, aceasta a participat la Milano Fashion Week unde a acordat o multime de interviuri tocmai pentru ca outfit-ul…

- Brigitte Sfat a facut noi dezvaluiri socante referitoare la relatia cu Ilie Nastase, in cadrul emisiunii Agentia Vip. Vedeta s-a aratat profund afectata de experientele prin care a trecut in ultimul timp.

- Razboiul dintre Bianca Dragușanu și Gabriela Cristea s-a stins de cateva luni bune, dar, in urma cu cateva ore, au aparut noi informații in legatura cu adevarata relație dintre cele doua vedete, care se bucura de simpatia și susținerea a milioane de oameni din țara și din strainatate. Citește și: Catalin…