- Gabriela Cristea a facut marturisiri. Vedeta a vorbit despre viciul ei, de care a reușit sa scape de zece ani. In emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a dezvaluit ca a fost fumatoare, dar ca a reușit sa renunțe la acest viciu…

- }n timpul unei discutii cu doi concurenti din platoul emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", Gabriela Cristea a mErturisit cE a fumat in trecut, dar xi cE o singurE datE a vrut sE se lase xi atunci s-a lEsat! Aplauzele au inceput sE "curgE", iar moderatoarea este cu sigurantE un exemplu de vointE pentru…

- }nainte de a intra in direct la emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", prezentatoarea Gabriela Cristea s-a confruntat cu poftele de gravidutE! Frumoasa moderatoare de la Antena Stars a vEzut una dintre concurente cum desfEcea un pachet de napotalitane xi brusc, a simtit cE-i sare inima!

- Gabriela Cristea a vorbit despre adulter, in emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars, ”Te iubesc de nu te vezi!”. Ea a deschis discuția și despre egalitatea intre sexe. ”Daca barbatul poate sa inșele, de ce sa nu inșele și femeia? Tot egalitate in drepturi”, le-a spus vedeta concurenților prezenți…

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a povestit ce reacție a avut fiica ei in momentul in care a fost scoasa la zapada. Deși are o agenda foarte incarcata, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea are grija sa petreaca tot timpul care ii ramane liber in compania fiicei ei și a lui Tavi Clonda,…

- Tomița a renunțat la rolul de ispita de la „Insula Iubirii”, deși a fost una dintre cele mai dorite prezențe in show. Dupa ce a avut parte de senzații tari alaturi de Deea, acesta s-a retras și s-a apucat de afaceri. Chiar daca era ravnit de toate concurentele care ajungeau in Thailanda, acesta a renunțat…

- Gabriela Cristea va deveni mama din nou! Vedeta tv a declarat ca perioada aceasta nu este chiar atat de comoda pe cat și-ar fi dorit. Și, chiar daca este pana peste poate de fericita pentru ca va aduce pe lume cel de-al doilea copil, frumoasa bruneta recunoaște ca sunt ceva probleme. Mai exact, Gabriela…