Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar 2 zile, frumoasa Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima data și este cum nu se poate mai fericita. Vedeta se recupereaza extrem de bine dupa operația de cezariana și este pregatita sa mearga acasa, acolo unde se va bucura de momente unice și emoționante alaturi de familia ei…

- Gabriela Cristea a devenit mamica pentru a doua oara . Indragita prezentatoare de televiziune a nascut o fetița perfect sanatoasa care va fi, de asemenea, botezata cu trei nume, unul dintre acestea fiind deja dezvaluit: Iris. Gabriela Cristea, in varsta de 44 de ani, ca și in prima sarcina, a luat foarte…

- Gabriela Cristea a devenit mama pentru a doua oara, in acest weekend, cand a nascut prin cezariana o fetița perfect sanatoasa. Ca și la prima sarcina, vedeta a acumulat multe kilograme in plus, insa și de data asta, proaspata mamica va apela la dieta minune care a ajutat-o și dupa ce a nascut prima…

- Gabriela Cristea a marturisit care sunt grijile sale inainte de a aduce pe lume cel de-al doilea copil. Gabriela Cristea este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna cu care are o fetița, Victoria. Vedeta și partenerul ei de viața urmeaza sa devina din nou parinți de fetița. Vedeta a marturisit,…

- Gabriela Cristea este o mamica cu norma intreaga și o femeie extrem de familista. In ediția de azi a emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, moderatoare de la Antena Stars le-a povestit telespectatorilor ca o invața pe Victoria lucruri importante despre viața, chiar daca micuța are numai 1 an și 5 luni.

- Gabriela Cristea a dezvaluit ce se petrece in casa ei. Fiica sa și a lui Tavi Clonda este cea care se bucura de toata atenția. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la Antena Stras, Gabriela Cristea a facut cateva dezvaluiri despre ce se petrece in casa ei și a lui Tavi Clonda…

- Gabriela Cristea este o mamica tare grijulie, care nu rateaza ocazia de a petrece timpul in compania micuței Victoria. De asemenea, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” iși arata dragostea și fața de bebelușa din burtica, iar astazi, in platoul emisiunii sale, a facut un gest superb…

- Gabriela Cristea a trezit suspiciuni in legatura cu sarcina, dupa ce a spus ca a cumparat un carucior pentru gemeni. In urma cu cateva ore, prezentatoarea TV a facut declaratii noi despre ultimele pregatiri dinainte de a deveni mamica pentru a doua oara. De asemenea, ea a vorbit si despre perioada in…