- Gabriela Cristea este in culmea fericirii! Indragita prezentatoare de la Antena Stars a facut anuntul pe internet, in urma cu putin timp. Frumoasa mamica s-a pozat in platoul emisiunii "Te iubesc de nu te vezi" si a scris un mesaj pentru admiratorii sai, care nu mai lasa loc de interpretari!

- Deși se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, Gabriela Cristea este foarte activa. Aceasta nu vrea sa renunțe la munca. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre aceasta perioada din viața sa. In ciuda faptului…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc intens pentru venirea pe lume al celui de-al doilea copil al sau. Cei doi au dezvaluit cum o incearca sa o obișnuiasca pe fiica lor cu ideea ca va avea o surioara. In cadrul unui interviu pentru Antena Stars, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea…

- Tavi Clonda și-a aniversat astazi mama, care a implinit 69 de ani. Artistul s-a pozat alaturi de cea care i-a dat viața și de sora lui și a postat imaginea pe contul de socializare. Tavi Clonda a surprins-o pe mama lui cu un tort. Soțul Gabrielei Cristea s-a fotografiat alaturi mama și sora lui, iar…

- Ionica Bangala are alaturi cele mai importante persoane din viata lui dupa despartirea de Nicoleta Guta. Recent, tanarul i-a facut o declaratie emotionanta surorii lui, celei care ii e alaturi tot timpul.

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Cei doi au impreuna o fetița și o așteapta pe a doua, prezentatoarea tv fiind din nou insarcinata. Gabriela Cristea le-a sfatuit pe concurentele sale sa nu mai fie indiferente, daca vor sa iși gaseasca sufletul pereche,…

- Vedeta TV Gabriela Cristea a vorbit despre cum se poate reuși in viața. Prezentatoarea a dat exemple din viața sa. In cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, de la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a facut o declarație despre cum o persoana poate sa ajunga sa obține ce-și dorește…

- Gabriela Cristea a avut invitat, in ediția de vineri a show-ului matrimonial pe care il prezinta, un tanar care a fost abandonat de mama la naștere. Vedeta i-a transmis un mesaj foarte clar acestuia. Un tanar care a fost abandonat de mama sa la naștere a venit in platoul emisiunii „Te iubesc de nu…