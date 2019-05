Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a vorbit despre kilogramele pe care le-a acumulat in timpul celei de-a doua sarcini. Gabriela Cristea a afirmat ca a luat multe kilograme in timpul celei de-a doua sarcini și ca iși dorește sa slabeasca. Prezenta la Viva Party 2019, prezentatoarea de televiziune…

- Aproape ca nu exista sarcina fara grețuri matinale. Multe viitoare mamici se plang de aceste simptome, in special in prima parte a sarcinii, cand disconfortul se poate prelungi pe toata durata...

- Cantareata americana Beyonce (37 de ani) a vorbit deschis, in cadrul documentarului ei „Homecoming“, despre complicatiile aparute in timp ce era insarcinata cu gemenii ei, Sir si Rumi, acum in varsta de un an.

- Intrarea intr-o noua era imperiala este intampinata cu bucurie in Japonia, insa concediul de 10 zile acordat cu aceasta ocazie tuturor angajatilor ii nemultumeste pe majoritatea japonezilor, arata un sondaj de opinie al cotidianului Asahi. Tradiţionala "săptămână de aur" a…

- Cantareața Sore a decis sa le spuna admitratoarelor sale cum a reușit sa scape de kilogramele pe care le-a acumulat in timpul sarcinii. Pe contul sau de Instagram, Sore a explicat cum a reușit sa dea jos kilogramele pe care le-a acumulat pe durata sarcinii. Vedeta a dat jos 21 de kilograme. "Vreau sa…

- O imunitate puternica pe durata celor 9 luni de sarcina este necesara pentru a te feri de gripa si raceli. Iar daca inainte de sarcina o banala raceala nu-ti dadea prea multe batai de cap, acum, cand nu ai voie sa iei medicamente la intamplare, este mai important ca niciodata sa nu racesti. Nici macar…