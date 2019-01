Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta TV Gabriela Cristea a vorbit despre cum se poate reuși in viața. Prezentatoarea a dat exemple din viața sa. In cadrul emisiunii „Te iubesc de nu te vezi”, de la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a facut o declarație despre cum o persoana poate sa ajunga sa obține ce-și dorește…

- Gabriela Cristea a povestit care sunt problemele cu care se confrunta inaintea sarbatorilor de iarna. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o modereaza la Antena Stars, Gabriela Cristea a povestit prin ce trece in aceste zile in care pregatirile pentru sarbatori sunt in toi. „Eu m-am lasat…

- Are o cariera in industria muzicala din Romania de 20 de ani. A cunoscut celebritatea odata cu trupa Andre, insa a reusit sa se mentina in topuri! Andreea Balan a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars in care a vorbit despre drumul spre succes, ambitie, sacrificii, dar si despre cum…

- Gabriela Cristea a vorbit despre valoarea banilor și despre cum parinții ar trebui sa iși educe copii in acest sens. La emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, pe care o prezinta la Antena Stars, Gabriela Cristea a discutat despre valoarea banilor. Aceasta este de parere ca parinții ar trebui sa-și invețe…

- Orice femeie iși dorește sa fie rasfațata de partenerul ei de viața, insa, uneori, aceste momente speciale sunt mai rare in anumite relații. Totuși, nu același lucru il putem spune despre Gabriela Cristea, care are parte de toata atenția soțului ei. Vedeta tv a dezvaluit ce isi doreste de la sotul ei,…