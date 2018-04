Stiri pe aceeasi tema

- O noua idila-bomba in showbiz-ul nostru pare ca a inceput! CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va ofera astazi imagini, in exclusivitate, cu Ștefan Lungu, fostul soț al Ancai Lungu, in brațele Ioanei Urețu! La 9 luni de la divorțul de „Prințesa Polonic”, Ștefan Lungu și „Prințesa Dulciurilor”, așa…

- Mihai Mitoseru si Dianna Rotaru formeaza noul cuplu de prezentatori ai emisiunii „Se striga darul”, emisiunea al carei nou sezon va incepe, in curand, la Kanal D. Dianna Rotaru este o cunoscuta cantareata si actrita din Republica Moldova, pe care telespectatorii din Romania au avut ocazia sa o admire…

- "Avem deja o comanda ferma, avem contractul deja semnat, avem banii pregatiti, bani de la Unifarm. Din fondul de rezerva abia saptamana viitoare se vor debloca pentru completare. Problema va fi rezolvata cat de curand", a declarat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Ea a anuntat luni ca…

- Bianca Dragușanu, neiertatoare atunci cand vine vorba despre baieții rai. Aceasta a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, despre problemele unei prietene bune. Bianca Dragușanu a vorbit despre baieții buni și cei rai și a fost categorica atunci cand a venit vorba despre relații.…

- Dupa ce v-a dezvaluit, in exclusivitate, ca Anca Lungu și-a anunțat demisia de la Antena și ca are o relație cu „Regele cosmeticelor”, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu informații-bomba despre vedeta TV. Anca Lungu a renunțat la televiziune, iar in interiorul Antenelor se vorbește despre…

- Cancan.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat “bomba” din TV. Deși este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune, Andreea Mantea s-ar putea desparți de trustul Kanal D. Potrivit surselor noastre, bruneta are o oferta de la Silvia Epure, producator de film și televiziune, care i-a facut o…

- Simona Gherghe este una din cele mai cunoscute vedete de televiziune din Romania, iar salariul pe care il incaseaza in fiecare luna este pe masura. Simona Gherghe este o figura cunoscuta telespectatorilor din Romania, care o urmaresc de luni pana vineri la emisiunea „Acces Direct”, pe care o prezinta…

- Cele mai frumoase mame de vedete. Așa mame, așa fiice! Cum așchia nu sare departe de trunchi, vedetele noastre au moștenit frumusețea de la mamele lor. Antonia, Bianca Dragușanu, Inna, Monica Barladeanu și Delia se lauda pretutindeni cu cele care le-au dat viața și le-au crescut atat de frumos. Unde…

- Exatlon made in Romania! Exatlon este urmarita de milioane de oameni din intreaga țara și ii ține pe romani de fiecare data cu sufletul la gura. Nu numai in Republica Dominicana se joaca cele mai tari probe, ci și in Arieșul de Padure, județul Maramureș. Inspirati de show-ul difuzat la Kanal D, cațiva…

- Emisiunile cu cea mai mare audienta din Romania, in luna februarie Asia Express, Ma insoara mama, Ferma Vedetelor, Romanii au talent, iUmor au fost lansate cu fast de Antena 1 si Pro TV in luna februarie sperand sa devina lider de audienta si sa plaseze posturile in fruntea topului incasarilor din publicitate.…

- Imediat dupa ce a plecat de la emisiunea pe care o prezinta, Bianca Dragușanu s-a grabit sa ajunga intr-un magazin. Paparazii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o intr-o ipostaza inedita, in timp ce Victor Slav e pe patul de spital. Dupa ce și-a incheiat munca…

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit cand s-a sarutat prima oara și unde a avut loc inițierea. Bianca Dragușanu, partenera de viața a prezentatorului de televiziune Victor Slav , nu a uitat primul sarut. De Ziua Indragostiților, intr-un interviu pe care l-a acordat in exclusivitate pentru revista Viva , Bianca…

- Jurnalistul Mircea N. Stoian a atacat-o dur pe Bianca Dragușanu pe blogul sau. Acesta a comentat pe marginea faptului ca vedeta ar munci gratis la postul de televiziune Kanal D, unde este prezentatoare. Bianca Dragușanu, mama unei fetițe care se numește Sofia Natalia , este prezentatoarea emisiunii…

- Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, și-au lasat fetița acasa in weekend și au mers sa petreaca in doi la club. Victor Slav și Bianca Dragușanu au in spate un trecut comun tumultuos. Dupa ce au fost casatoriți pentru o perioada scurta de timp, cei doi au ajuns la divorț dupa ce s-a…

- La aproape cinci luni de cand a devenit mamica, Gabriela Cristea a primit o lovitura dura in razboiul "linistit" inceput la scurt timp dupa ce Bianca Dragusanu a inceput sa prezinte "Te vreau langa mine".A In cadrul unui interviu acordat sub protectia anonimatului, o sursa din anturajul celor doua…

- A ”explodat” scandalul dintre divele Kanal D! Bianca Dragusanu a rabufnit si o ameninta pe ”mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, dupa ce aceasta i-ar fi pus cuvinte in gura. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat detalii despre cum planuieste iubita lui Victor Slav sa-si faca dreptate si sa opreasca…

- Bianca Dragușanu a comentat pe marginea emisiunii pe care o realizeaza la Kanal D. Afirmația ei are toate șansele sa nu-i pice deloc bine rivalei Gabriela Cristea, titulara de drept a show-ului. In toamna anului trecut, Bianca Dragușanu o inlocuia pe Gabriela Cristea la carma emisiunii „Te vreau langa…

- Bianca Dragusanu și-a declarat public revolta despre situația in care se afla Madalina Ghenea. In acest context ea a avut comentarii dure la adresa barbaților. Se pare ca subiectul infidelitații este unul care o preocupa pe Bianca Dragusanu . De curand a vorbit in cadrul emisiunii pe care o prezinta…

- Bianca Dragusanu nu a ramas indiferenta la zvonurile lansate in presa potrivit carora ar fi fost aleasa de sefii Kanal D pentru ca se vinde mai ieftin. Blonda a spulberat misterul si i-a raspuns rivalei sale, Gabriela Cristea, lasandu-i pe toti fara replica.

- Se pare ca salariul Biancai Dragușanu ar fi de aproximativ 3.000 de euro pe luna, aproape de 3 ori mai puțin decat ar fi primit Gabriela Cristea, scrie viva.ro. Conform zvonurilor aparute in presa, soția lui Tavi Clonda ar fi luat 11.000 de euro pe luna. Citeste si Se inteteste scandalul.…

- Gabriela Cristea spera sa revina cat de curand la carma emisiunii ”Te vreau langa mine” dar conducerea trustului Kanal D a decis sa o pastreze pe Bianca Dragusanu, careia i-au dedicat si un nou decor, in valoare de 100.000 de euro. Se pare ca motivul pentru care a fost pastrata blondina este strict…

- Gabriela Cristea s-a retras in toamna trecuta de la carma emisiunii „Te vreau langa mine", de la Kanal D, cand a intrat in concediu de maternitate, potrivit libertatea.ro. Gabriela Cristea, titulara de drept la prezentarea emisiunii marturisea ca ar dori sa revina la show-ul consacat, șefii…

- Mare tam-tam se face in jurul emisiunii "Te vreau langa mine", de la Kanal D, iar asta pentru ca s-au intalnit doua pietre tari: titulara Gabriela Cristea (43 de ani) se afla inca in concediu de maternitate, dar isi pregateste revenirea pe post, anuntand ca este pregatita sa se rupa de micuta Victoria…

- Difuzarea in bucla a imaginilor cu crima de la metrou la mai multe televiziuni a fost sanctionata cu amenzi de pana la 20.000 de lei, joi, de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), dupa discutii aprinse intre membrii forului audiovizual, scrie NEWS.RO. Citeste si: Rasturnare de situatie…

- Paula Craciunescu, cea despre care se spune ca este mama adoptiva a gabrielei Cristea, a lansat un atac vehement la adresa Biancai Dragușanu. Gabriela Cristea a devenit mamica pentru prima oara și se afla in concediu postnatal, astfel ca renunțat, pentru o perioada, sa mai prezinte emisiunea „te vreau…

- Gabriela Cristea vrea cu orice preț sa se intoarca la Kanal D, pentru a prezenta din nou emisiunea „Te vreau langa mine”. In prezent, Bianca Dragușanu este cea care se afla la carma emisiunii. Se pare insa, ca deja exista o tensiune intre cele doua, mai ales ca zilele acestea, Gabi Cristea și-a pregatit…

- Desi a anuntat ca va reveni pe sticla din prima luna a lui 2018, acest lucru nu s-a intamplat. In plus, Bianca Dragusanu a dat multe semne ca va ramane definitiv la carma emisiunii „Te vreau langa mine”, iar asta a dus la un razboi mut intre iubita lui Victor Slav si sotia lui Tavi Clonda. Surse din…

- Gabriela Cristea a avut parte de o mega-surpriza neplacuta la inceputul acestui an, cand a aflat din presa ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la emisiunea ”Te vreau langa mine”. Bruneta nu s-a putut resemna cu gandul si s-a prezentat in audienta la sefi, pentru a cere explicatii. (Vezi AICI…

- ”Te vreau langa mine” este unul dintre formatele cu care Kanal D se mandrește. In mai multe randuri, formatul de reality show pentru oameni care nu merg in cluburi, așa ca iși cauta jumatatea la televizor, a fost lider incontestabil de audiența pe tronsonul de dupa-amiaza. Cine este mai potrivita la…

- Se mai intoarce Gabriela Cristea la Kanal D? Gabriela Cristea a stat anul trecut acasa, in concediu post-natal, locul sau la carma emisiunii Te Vreau Langa Mine fiind ocupat de Bianca Dragusanu. La inceputul acestui an, telespectatorii se asteptau sa o revada pe Gabriela in platoul emisiunii, mai ales…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ce s-a intamplat dincolo de usile inchise si cum a reusit Gabriela sa smulga promisiunea unei emisiuni pentru ea si Tavi.…

- Bianca Dragusanu tace si face! Prezentatoarea oficiala a emisiunii ”Te vreau langa mine” isi vede de drumul ei si a ignorat complet subiectul revenirii Gabrielei Cristea la Kanal D, ”intretinandu-si” telespectatorii cu altfel de marturisiri. Bianca Dragusanu a deschis editia de joi a emisiunii ”Te vreau…

- Gabriela Cristea a fost pusa pe ”HOLD” de sefii de la Kanal D, care au ales-o pe Bianca Dragusanu ca titulara a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Vedeta se pare insa ca nu a ramas cu buza umflata si ca pana la urma ar fi iesit in castig de cauza, caci i s-a promis o noua emisiune alaturi de sotul ei,…

- Bianca Dragusanu a revenit, luni, la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, in calitate de titular, mai zambitoare ca niciodata, dupa ce sefii de la Kanal D au tinut-o in sah pana in ultimul moment. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat motivul pentru care turcii le-au ”pastrat in carti” atat…

- Prezentatorea TV Gabriela Cristea, vedeta care a devenit de curand pentru prima oara mama, a fost inlocuita de șefii Kanal D de Bianca Dragușanu. Chiar daca nu era sigura, Gabriela a sperat pana in ultima clipa ca nu va ramane fara job. Vedeta a lamuri toata situatia. Bianca Dragusanu i-a luat locul…

- Dupa ce a inlocuit-o pe Gabriela Cristea definitiv, Bianca Dragusanu este cu zambetul pe buze. In cadrul emisiunii TV pe care o prezinta, aceasta a vorbit despre modestie si a dat un sfat extrem de important, adresat tuturor doamnelor. Bianca Dragusanu se pare ca s-a acomodat de minune in emisiunea…

- Reacția Biancai Dragușanu dupa ce s-a spus ca i-a luat locul Gabrielei Cristea la emisiune. Vedeta le-a dat un sfat tuturor femeilor, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Iubita lui Victor Slav a povestit o intalnire dintre ea si cele mai frumoase femei din Romania si sustine ca a ramas…

- Gabriela Cristea spera sa revina cat de curand la carma emisiunii ”Te vreau langa mine” dar conducerea trustului Kanal D a decis sa o pastreze pe Bianca Dragusanu, careia i-au dedicat si un nou decor, in valoare de 100.000 de euro! Dupa ce informatia a devenit publica pe CANCAN.RO, site-ul numarul unu…

- Gabriela Cristea a vorbit despre inlocuirea ei la emisiunea „Te vreau langa mine”. Vedeta a dezvaluit ca pana la sfarsitul lunii se va decide ce va face cu viata ei profesionala. Gabriela Cristea sustine ca zvonurile aparute, potrivit carora ar fi fost inlocuita definitiv cu Bianca Dragusanu la ”Te…

- Gabriela Cristea si-a incheiat ”calatoria” la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, fiind inlocuita definitiv de sefii de la Kanal D cu Bianca Dragusanu. Proaspata mamica a venit pe scaunul de moderatoare in locul Clejanilor in schimbul unei sume colosale, care insa a scazut de la an la an, pe parcursul…

- Anul n-a inceput cu liniște in birourile celor mai importante posturi TV din Romania. Nu trece o zi fara sa aflam despre o demisie, așa ca pana in momentul de fața s-au adunat 5 nume grele pe lista: Mircea Radu pleaca de la TVR2, Razvan Ciobanu de la Kanal D, Dan Bittman de la Antena […]

- Bianca Dragusanu vs. Gabriela Cristea este ”meciul” inceputului de an! Proaspata mamica trebuia sa revina pe sticla din ianuarie, insa inlocuirea Biancai Dragusanu la ”Te vreau langa mine” sta sub semnul intrebarii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora despre negocierile…

- Coco Paun, Catalin Botezatu, Adrian Cristea și Victor Slav sunt barbații celebri din viața Biancai Dragușanu. Insa, pe lista ei de cuceriri se afla și un brutar. Bianca Dragușanu, care a oferit amanunte despre depresia postnatala , a avut un iubit brutar. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Bianca Dragușanu,…