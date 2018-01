Stiri pe aceeasi tema

- A muncit si le-a dovedit turcilor ca merita sa ramana titulara postului de prezentatoare a emisiunii ”Te vreau langa mine”. Sefii de la Kanal D au dat verdictul, dupa un weekend in care le-au tinut in stand-by pe Bianca Dragusanu si pe Gabriela Cristea. Iubita lui Victor Slav a castigat ”meciul” cu…

- BOMBA de ULTIMA ORA in televiziune: mult-anuntata revenire nu mai are loc! Gabriela Cristea est OUT de la ”Te vreau langa mine”! Sefii Kanal D au gasit imediat alta prezentatoare. Sefii de la Kanal D au dat verdictul, dupa un weekend in care le-au tinut in stand-by pe Bianca Dragusanu si pe Gabriela…

- Cu cateva ore inainte "sa explodeze" informatia potrivit careia Gabriela Cristea nu se mai intoarce in platoul emisiunii "Te vreau langa mine", Bianca Dragusanu a facut public un mesaj in timp ce se afla langa un bolid de lux. Printre primii care i-au dat like la postare a fost partenerul sau, Victor…

- Gabriela Cristea si-a incheiat ”calatoria” la carma emisiunii ”Te vreau langa mine”, fiind inlocuita definitiv de sefii de la Kanal D cu Bianca Dragusanu. Proaspata mamica a venit pe scaunul de moderatoare in locul Clejanilor in schimbul unei sume colosale, care insa a scazut de la an la an, pe parcursul…

- Bianca Dragusanu s-a asezat bine pe scaun atunci cand a preluat carma emisiunii pe care o prezenta Gabriela Cristea. Actuala prezentatoare TV va ramane pe micile ecrane, caci a ajuns de neinlocuit.

- Soțul Gabrielei Cristea, Tavi Clonda, vrea sa reprezinte Romania la cel mai important concurs muzical din Europa. Muzicianul Tavi Clonda, care a devenit tatic pentru prima oara anul trecut , a inceput anul in forța. tavi Clonda s-a inscris la selecția naționala Eurovision 2018 și vrea sa reprezinta…

- Bianca Dragusanu vs. Gabriela Cristea este ”meciul” inceputului de an! Proaspata mamica trebuia sa revina pe sticla din ianuarie, insa inlocuirea Biancai Dragusanu la ”Te vreau langa mine” sta sub semnul intrebarii. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora despre negocierile…

- Gabriela Cristea a publicat un mesaj pe Facebook in care a urat La mulți ani, prietenilor virtuali, dar a marturisit ca ii este dor de emisiune și ca se va reintoarce foarte curand, scrie click.ro. Citeste si Cea mai simpatica poza de Craciun. Gabi Cristea, Tavi Clonda si micuta Victoria FOTO…

- Medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de chirurgie plastica si reconstructiva de la Spitalul Judetean Braov, a prezentat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook cazul lui Radu, fost medic rezident de chirurgie plastica pana in 31 decembrie, de miercuri somer. Potrivit postarii lui Dan Grigorescu,…

- Cand revine Gabriela Cristea pe micile ecrane. Vedeta și-a surprins fanii cu un anunț la inceput de an. Aceasta le-a impartașit internauților ca in curand se vor intalni din nou. Gabi Cristea nu a dezvaluit data cu exactitate, insa a lasat sa se inteseaga ca din 2018 revine la Kanal D. Vedeta a postat…

- Intr-un mesaj publicat pe Facebook de IGSU, se precizeaza ca, in prima zi de miercuri a fiecarei luni, vor avea loc testari ale echipamentelor din componența sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In Romania exista 3 tipuri de alarme: Alarma…

- Simona Halep a transmis, duminica, in Ajunul Anului Nou, un mesaj pentru fanii sai. „La multi ani! Va doresc un 2018 minunat, plin de bucurii!”, a scris liderul mondial in tenisul feminin intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Simona și-a transmis mesajul atat in limba romana, cat și in engleza.…

- Mesajul Ancai Serea in Ajunul Craciunului i-a emoționat pe fani, care au reacționat imediat și au felicitate-o pentru familia frumoasa pe care o are. Anca Serea și Adi Sina traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Viața lor se imparte intre cariera și cei cinci copii care le fac zilele mai frumoase.…

- Vesti bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Prezentatoarea tv va reveni pe sticla, dupa o pauza de cateva luni. Chiar sotul ei a facut marele anunt. Tavi Clonda si Gabriela Cristea petrec anul acesta primul Craciun in formula de trei. Vedeta a nascut, pe 23 septembrie, o fetita perfecta sanatoasa. Aceasta…

- Vești bune pentru fanii Gabrielei Cristea. Indragita prezentatoare de la Kanal D revine pe „sticla” dupa o pauza de cateva luni. Soțul vedetei a facut marele anunț! Tavi Clonda si Gabriela Cristea se afla la primul Craciun din postura de parinti. Cei doi sunt nerabdatori si foarte emotionati, iar artisul…

- Mirela Boureanu Vaida se va reintoarce pe platoul de filmare al show-ului cu specific matrimonial „Mireasa pentru fiul meu”, in februarie 2018. Echipa a semnat deja contractul, potrivit wowbiz.ro, iar printre cei care vor lucra la acest proiect se numara Raymond și Constantina, foști concureți din…

- Prin anularea din 14 decembrie a reglementarilor privind neutralitatea internetului se deschide calea catre scenarii in care providerii de internet pot taxa utilizatorii pentru accesarea unor pagini precum Facebook sau Instagram.

- Israela Vodovoz (67 de ani) are de tras din greu din cauza tratamentelor cu care isi tine sub control crizele de astm, dar vedeta este in pragul unei decizii radicale, scrie click.ro. Ea se pregateste sa se mute definitiv din Romania, intr-o zona unde clima nu ii va mai face atatea probleme.…

- Fostul ministrul al Educației, Daniel Funeriu, a lansat pe Facebook un atac la Principesa Margareta. Funeriu s-a folosit de apelativul “cucoana” acuzand-o pe actuala șefa a Casei Regale ca nu a facut nimic pentru Savarșin, in afara de a-i exploata frumusețile. Fostul ministru a postat și cateva fotografii…

- Un purtator de cuvant al Facebook a confirmat faptul ca rețeaua a introdus un nou sistem de de securitate, care presupune ca utilizatorilor sa li se ceara sa trimita o poza ”clara” cu fața lor, un selfie, in caz contrar, contul urmand sa fie blocat.Facebook va cere utilizatorilor sa trimita…

- Niște fotografii de arhiva o prezinta pe Gabriela Cristea așa cum puțini iși mai aduc aminte. Imaginile dateaza din urma cu peste doua decenii. Gabriela Cristea, in varsta de 43 de ani, este o cunoscuta moderatoare de televiziune din Romania. de-a lungul anilor, vedeta a prezentat numeroase emisiuni,…

- Cum face Bianca Dragușanu sport la primele ore ale dimineții. Vedeta a implicat-o și pe fetița ei, in exercițiile fizice, insa pantalonii minusculi purtați de iubita lui Victor Slav, au facut senzație pe Facebook. Bianca a purtat o pereche de pantaloni minusculi si si-a lasat la vedere cele mai frumoase…

- E o mamica singura, dar in niciun moment nu s-a plans. Se bucura de copilul ei pe deplin cat și de o cariera in ascensiune, prezentand late-nightshowul „Wow Biz” și emisiunea „Se striga darul!”. Frumoasa bruneta de la Kanal D reușește sa jongleze cu cariera, creșterea lui David, evenimentele la care…

- Bianca Dragusanu ramane la carma emisiunii "Te vreau langa mine" pana la finele anului 2017. Perioada de pauza din tv a Gabrielei Cristea se apropie de sfarsit, iar din ianuarie proaspata mamica isi va relua postul.

- Momente grele pentru tatal Gabrielei Cristea. Eugeniu Cristea a fost internat in spital pentru a șasea oara luna aceasta și se teme ca are zilele numarate. Tatal Gabrielei Cristea sufera de diabet, iar in urma cu un an, piciorul i-a fost amputat din cauza bolii. In urma cu doua nopți, Eugeniu Cristea…

- Viata lui Tavi Clonda si a Gabrielei Cristea s-a schimbat radical de cand a venit pe lume Victoria, fetita lor. Artistul isi rasfata micuta cu fiecare ocazie pe care o are si nu ezita sa ii multumeasca sotiei sale pentru minunea pe care i-a daruit-o. Proaspatul tatic a facut declaratii despre problemele…

- Zeci de mii de oameni au iesit pe strazi in Polonia, sambata seara, de Ziua Nationala a tarii, pentru sustinerea a ceea ce au numit "Europa alba". Evenimentul, care a cuprins mesaje xenofobe, simboluri de extrema dreapta si sloganuri religioase, a fost catalogat drept o "priveliste frumoasa"…

- Ferrero, compania care produce Nutella, a schimbat in secret reteta faimoasei creme de ciocolata cu alune, fapt ce a suparat fanii Nutella de peste tot, scrie The Independent. Pe pagina lor de Facebook,...

- Elena Gheorghe și-a anunțat fanii chiar de Sf. Mihail și Gavril. Artista pregatește un concert memorabil, pe 16 noiembrie. La aproape patru luni de cand a nascut pentru a doua oara, Elena Gheorghe este pregatita sa urce pe scena. Ultima perioada, aceasta a petrecut-o mai mult in sala de repetiții. Elena…

- Fostul fotbalist Adrian Cristea are o fiica extraordinar de frumoasa, rania, din relația pe care a avut-o cu Denisa Nechifor. Fostul fotbalist Adrian Cristea a fost in centrul atenției, de-a lungul anilor, mai mult din cauza vieții sale private decat a performanțelor sportive. Cel supranumit „Prințul”…

- Era o vreme cand prezenta „Povestiri de noapte”, la Acasa TV, impreuna cu Cabral. Apoi, a migrat la Kanal D, la „Draga mea prietena”. Insa o replica data pe Facebook legat de un subiect delicat i-a stins lumina in televiziune.

- Pe 23 septembrie, frumoasa prezentatoare TV și soțul ei, artistul Tavi Clonda, au devenit parinții unei fetițe, pe care au decis s-o numeasca Victoria. S-au prezentat la deschiderea unui supermarket pentru prichindei Zilele trecute, Gabriela și Tavi i-au facut cunoștința Victoriei cu lumea mondena,…

- Un barbat din Canada a avut recent parte de un soc, atunci cand a descoperit ca pe terenul sau a fost abandonata o casa. Nu si-a putut explica evenimentul, dar a decis sa ceara rapid ajutorul autoritatilor pentru a elucida misterul. Cazul lui Patrick Maze a lasat pe toata lumea cu gura cascata,…

- Cum s-a imbracat Oana Roman la nunta lui Miguel Pascu, fratele lui Pepe. Vedeta și soțul ei s-au pozat iniante de eveniment și a facut imaginea publica. Fiica lui Petre Roman continua sa surprinda pe toata lumea cu ținutele ei dupa ce a slabit vizibil. Oana Roman și soțul ei au fost prezenți la nunta…

- Bianca Dragusanu a muncit foarte mult si continua sa lucreze pentru visurile pe care a reusit sa si le indeplineasca. Cariera nu este insa prioritatea numarul 1 a vedetei Kanal D, ci micuta Sofia. Blonda nu are insa cum sa stea de dimneata pana seara cu fetita, iar mama ei pleaca des la Deva, asa…

- Un avion care trebuia sa decoleze, marți, de pe Aeroportul International Timisoara spre Bucuresti s-a intors din drum in urma unor defectiuni tehnice, povestește Elena Udrea, pe pagina de socializare. „In curand probabil avioanele vor opri la mijlocul drumului pentru ca li se va termina cherosenu”,…

- Bianca Dragusanu și fetița ei s-au pregatit de Halloween. Vedeta a sculptat dovleci cu Sofia și a recunoscut ca micuța ei a fost extrem de pretențioasa. Bianca Dragusanu a stricat cativa dovleci pana cand a sculptat unul pe placul micutei Sofia. „Eu in weekend am sculptat dovleci cu fiica-mea. Am stricat…

- Lora a spus “Ramas bun”, la aproape doi ani de cand a confirmat relația cu Ionuț Ghenu. De altfel, in ultima perioada artistei i-a mers tot mai bine pe plan profesional, așa ca a lansat clipurile pe banda rulanta. Lora a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare total schimbata. Transformarea…

- A fost mare sarbatoare in familia Gabrielei Cristea si a lui Tavi Clonda sambata, cand au sarbatorit-o pe micuta Victoria. Fiica lor a implinit o luna pe data de 23, dar ei au decis sa faca o mica petrecere cu o zi inainte.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda o tin din sarbatoare in sarbatoare! La trei zile dupa ce fiica ei, Victoria, a implinit o luna de cand a venit pe lume, vedeta isi serbeaza ziua de nastere. Fosta prezentatoare de la „Te vreau langa mine” face astazi 43 de ani si nu mici au fost surprizele din partea…

- Tragerea la sorți pentru meciurile din barajul pentru calificarea la CM 2018 a scos in cale și un duel incins intre Croația și Grecia, țarile cu unii dintre cei mai fanatici fani din Europa. ...

- Astazi este ziua de naștere a Gabrielei Cristea.Prezentatoarea de la Kanal D implinește 43 de ani, iar soțul ei i-a transmis cel mai frumos cadou, o declarație de dragoste emoționanta. Gabriela Cristea și Tavi Clonda formeaza unul dintre cel mai discrete cupluri de la noi. Cei doi au devenit parinți…

- Cativa elevi au fost dati afara de la ore pentru ca au parul lung, pur si simplu. Scenele de neconceput pentru secolul 21 s-au petrecut la un liceu teologic din Cluj-Napoca. Problema a fost sesizata pe Facebook de unul dintre tineri, revoltat de situatie.

- Elevi din Cluj-Napoca, scoși de la ore din cauza pletelor. Un elev al Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu” din Cluj-Napoca a dezvaluit pe pagina sa de Facebook ca marți, 17 octombrie, el și alți 20 de colegi au fost scoși din salile de clasa și duși in curte unde urmau sa fie dați afara din instituție. …

- Ce face Ilinca Vandici inainte de nunta. Vedeta le-a aratat fanilor cum iși ocupa timpul și cum se pregatește pentru marele eveniment. Cu doar doua zile inainte de a se casatori religios si de a-si boteza copilul, Ilinca Vandici a dat o fuga la salon si a facut anuntul pe Facebook. Fanii au felicitat-o…

- Marcel Toader a avut șase soții și tot atatea divorțuri. La doua luni de la desparțirea de Maria Constantin, afaceristul se gandește deja la o noua casatorie. "In ciuda faptului ca s-a implicat sufletește in toate relațiile amoroase și, in special, in cea cu Maria, barbatul nici nu ia in calcul…