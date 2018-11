Stiri pe aceeasi tema

- In pragul sarbatorilor de iarna, vedete cunoscute din showbiz-ul romanesc, jurnaliști, bloggeri și influenceri au descoperit tendințele in materie de rochii elegante pentru evenimentele speciale de la sfarșitul acestui an. Adelina Pestrițu, Raluca Badulescu, Catalin Botezatu, Ilinca Vandici, Amalia…

- Raluca Paraschiv este un make-up artist de succes, extrem de cautata și iubita de foarte multe doamne și domnișoare. Dupa o relație de iubire care nu a mers, frumoasa vedeta și-a gasit liniștea și fericirea in brațele barbatului care i-a devenit, in acest weekend, soț.

- Astazi, frumoasa moderatoare de televiziune Gabriela Cristea implinește 44 de ani. Tavi Clonda s-a gandit sa ii faca o farsa de zile mari și chiar daca viitoarea mamica s-a enervat puțin, intreaga situație s-a incheiat cu bine, cu zambete și cu imbrațișari.

- Venea de la un meci important, cand i-a fost pus pistolul la cap! O motocicleta i-a blocat drumul si cei doi hoti au aparut langa el. Atacantul a ramas fara un ceas in valoare de 20.000 de euro.

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au jurat ieri, 30 septembrie, credința in fața Lui Dumnezeu, iar alaturi le-au fost cele mai dragi persoane. Insarcinata cu gemeni, frumoasa vedeta a stralucit intr-o rochie de mireasa cu o croiala simpla, dar extrem de eleganta, care a facut-o sa aiba o apariție…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda se pregatesc intens pentru doua evenimente iportante pentru ei, in aceasta toamna. Cei doi vor rupe turta fetiței lor, cu o saptamana mai devreme, pe 23 septembrie. Mai mult, vedeta a dat detalii despre cununia religioasa care va avea loc cel mai probabil in luna octombrie.…

- Gabriela Cristea viseaza la momentul in care va deveni mireasa, iar in cadrul emisiunii pe care o prezinta, „Te iubesc de nu te vezi”, vedeta a dezvaluit lucruri interesante despre cel mai important eveniment din viața unei femei. „Pentru o scurta perioada, am avut un atelier unde faceam rochii de mireasa.…