Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea se pregatrește sa devina mamica pentru a doua oara. Vedeta se afla deja la clinica unde urmeaza sa nasca. Gabriela Cristea este casatorita cu muzicianul Tavi Clonda, impreuna cu care are o fetița, Victoria. Vedeta și partenerul ei de viața urmeaza sa…

- Moderatoarea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", de la Antena Stars, a afirmat ca nu și-ar dori sa nasca in acest weekend. "Eu ma grabesc un pic ca in noaptea asta nu se știe. Am vorbit cu doctorița mea și mi-a zis ca sambata și duminica se declanșeaza așa nașterile, in toi... Sper sa nu fie cazul…

- Gabriela Cristea se afla pe ultima suta de metri cu sarcina și in curand iși va ține cea de-a doua fetița in brațe. Deși se simte perfect, barbații din jurul vedetei sunt cam ingrijorați de sarcina acesteia. „La mine primavara incepe bine, ca e aproape...Ma uitam de departe, acum bate la ușa treaba.…

- Gabriela Cristea a avut parte de o vixita neașteptata inainte de inceperea emisiunii sale de la postul de televiziune Antena Stars. Gabriela Cristea este moderatoarea show-ului matrimonial "Te iubesc de nu te vezi", de la postul de televiziune Antena Stars. Marți, 5 februarie, inainte de inceperea…

- Gabriela Cristea a fost la un pas sa nu intre la timp in emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars. Vedeta a avut parte de un mic incident. Luni, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a trecut printr-un moment neplacut chiar inainte de inceperea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi". Pentru…

- Gabriela și Tavi Clonda se pregatesc sa devina parinți pentru a doua oara. Cei doi traiesc cea mai frumoasa perioada și se bucura din plin de sarbatorile de iarna. Tavi Clonda a postat pe Instagramul sau o imagine emoționanta. Tavi și Gabriela au decorat casa in spirit de sarbatoare, au impodobit bradul…

- Gabriela Cristea este o gravida destul de deschisa și dezinhibata. Daca unele vedete din show-biz-ul de la noi aleg sa ascunda o sarcina, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” este tare mandra de burtica ei, pe care o arata ori de cate ori are ocazia. Cu puțin timp inainte de a intra…

- Gabriela Cristea se pregatește sa devina mamica pentru a doua oara. Vedeta va naște in luna martie a anului viitor. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a oferit detalii despre cea de-a doua sarcina a sa la emisiunea pe care o modereaza la Antena Stras. De asemenea, vedeta a a dat detalii…