- Postul francez de televiziune ARTE a difuzat, in cadrul emisiunii „28 minutes”, un filmulet in care premierul Viorica Dancila si liderul PSD Liviu Dragnea sunt personaje principale. In scenariul satiric, Dancila este reprezentata drept o papusa manevrata de papusar, acesta fiind jucat de seful PSD.…

- Gurul dietelor, Gianluca Mech se intoarce in televiziune ca sa vorbeasca despre sanatate si nutritie. Din 6 octombrie, in fiecare sambata, de la ora 12, va fi difuzata emisiunea “Belli dentro, Belli fuori” (Frumosi in interior, frumosi in exterior). Gianluca Mech alaturi de Roberta Capua si Margherita…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au avut parte de un eveniment special din viața lor de parinți. Micuței Victoria i-a fost rupta turta in acest weekend, iar petrecerea organizata a fost una demna de o prințesa.

- Gabriela Cristea a plecat din emisiune, in direct, dupa ce rabdarea prezentatoarei TV a ajuns la limita, iar aceasta a preferat sa paraseasca platoul emisiunii, dupa ce s-a iscat o cearta intre participanți.

- }n edi:ia de astEzi a emisiunii ~Te iubesc de nu te vezi, Gabriela Cristea a avut parte de un apel total nea"teptat din partea unei telespectatoare, care nu s-a ferit sE spunE ceea ce avea pe suflet.

- Pentru a onora performana unei mari juctoare de tenis Romfilatelia introduce în circulaie emisiunea de mrci potale Simona Halep un campion de marc. Timbrul emisiunii de mrci potale reproduce o secven dintrun meci al Simonei Halep iar colia dantelat ilustreaz momentul ridicrii triumfale a trofeu...

- Gabriela Cristea traieste bucuria suprema de cand micuta Victoria a venit in viata ei. Frumoasa prezentatoare i-a dedicat timp micutei sale inca din prima clipa. Bella Victoria Margot este acum o domnisoara, iar Tavi Clonda si Gabriela Cristea sunt absolut fermecati de dragalasenia celei mici.

- Daca Bianca Dragusanu a incheiat colaborarea cu Kanal D, fiind inlocuita la carma emisiunii de Andreea Mantea, Victor Slav a fost salvat de Kanal D si va prezenta o noua emisiune, din toamna.