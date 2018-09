Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL, Laurențiu Leoreanu, se declara ingrijorat ca premierul Viorica Dancila, „campioana cunoscuta a gafelor”, va face evaluarea miniștrilor și va decide cine sa fie remaniat din Guvern. Liberalul ii propune cinci miniștri care trebuie sa plece urgent: ministrul Educației, Valentin Popa,…

- Mai mulți lideri de organizatii judetene PSD din Transilvania ii solicita presedintelui PSD, Liviu Dragnea, convocarea in cel mai scurt timp a Comitetului Executiv National, potrivit vicepresedintelui PSD, Gabriel Zetea, șeful PSD Maramures. 'Am avut in aceasta dupa amiaza o intalnire cu colegii…

- Vicepresedintele PSD Gabriel Zetea a anuntat, sambata, la finalul unei sedinte cu liderii organizatiilor PSD din Transilvania, ca filialele din Ardeal ii solicita presedintelui formatiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei sedinte a CExN pentru „a clarifica eventualele nemultumiri” din partid.

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a anunțat, sambata, la finalul unei ședințe cu liderii organizațiilor PSD din Transilvania, ca filialele din Ardeal ii solicita președintelui formațiunii, Liviu Dragnea, convocarea unei ședințe a CExN pentru „a clarifica eventualele nemulțumiri” din partid.„Am…

- Președinții organizațiilor județene PSD, consultați de MEDIAFAX, nu exclud varianta ca social-democrații sa susțina la alegerile prezidențiale un candidat care nu este membru de partid, insa doar in anumite condiții.Președintele organizației PSD Sector 5 din București, Daniel Florea, a declarat,…

- Vicepresedintele PNL Marian Petrache a declarat luni, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca intalnirea dintre fostul copresedinte al liberalilor Vasile Blaga si mai multi fosti democrat-liberali a...

- Cinci proiecte complexe care grupeaza cateva zeci de lucrari de investiții ce vizeaza modernizarea a circa 240 km de drumuri județene din Bistrița-Nasaud, vor fi depuse de Consiliul Județean la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Vest (ADR NV) in vederea finanțarii prin Programul Operațional Regional. …

- Vicepresedintele PNL Virgil Guran a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca liderul liberal Ludovic Orban este contestat de unele ''voci'' in partid, dar are sustinerea majoritatii celor din conducerea PNL. Guran a afirmat ca Orban va ramane in functie pana la finalul…