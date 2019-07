Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a afirmat ca partidul ii va cere Vioricai Dancila sa candideze la prezidențiale, daca sondajele comandate de formațiune arata ca opțiunea romanilor este indreptata spre premier.„E o declarație absolut normala, pana la urma, din partea președintelui PSD. Doamna…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Viorica Dancila, președintele PSD, a aruncat bomba in aceasta dimineața! Ea a declarat ca este gata sa candideze la postul de președinte al Romaniei, daca membrii partidului ii vor cere acest lucru in...

- ”Nu am luat inca in calcul acest lucru. Am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu ca prim ministru, președinte al Partidului Social Democrat il voi sprijini cu toate forțele, cu tot partidul astfel incat sa caștige alegerile prezidențiale. Dar nu vreau sa creada ca sunt un om laș. Daca…

- Liderul PSD Viorica Dancila ar vrea ca Eugen Teodorovici sa fie candidatul PSD la alegerile prezidentiale din toamna, sustin surse politice pentru Adevarul. Teodorovici este omul de incredere al premierului. Dancila il sustine si pentru functia de comisar european. PSD ar putea avea candidat separat…

- Președintele PSD Viorica Dancila a declarat, duminica, cu referire la acuzațiile lansate de Liviu Pleșoianu, ca nu este condusa de servicii, precizând ca și ea l-ar putea critica pentru discursul antieuropean și antiamerican de la Congres, pe care Viorica Dancila a spus ca nu și-l asuma, transmite…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila a recunoscut, duminica, la Antena 3, ca pana acum, candidatul la prezidentiale a fost presedintele partidului. Viorica Dancila a fost intrebata despre o posibila candidatura a sa, la alegerile prezidentiale din toamna. Ea a raspuns ca presedintele PSD a candidat mereu…

- In PSD a inceput sa circule un nou scenariu de lucru pentru o remaniere guvernamentala fara scantei, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat ca respinge miniștrii propuși la Justiție (Eugen Nicolicea), Fonduri europene (Oana Florea) și Romanii de pretutindeni (Liviu-Tit Brailoiu). Surse din…