Stiri pe aceeasi tema

- Primariile si universitatile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019, anunta Guvernul.Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din…

- Primariile și universitațile pot depune proiecte de dezvoltare pentru finantare din Fondul de Dezvoltare si Investitii incepand cu 2 mai 2019Comisia Nationala de Strategie si Prognoza anunta deschiderea sesiunii 2019 pentru depunerea Formularelor de solicitare pentru finantare din Fondul de…

- Primarii vor avea la dispoziție un fond special de 10 miliarde de euro din care pot sa primeasca finanțare pentru proiecte locale, cum ar fi spitale, școli, drumuri, rețele de apa, gaze și energie, camine...

- Peste 5,8 milioane de euro este suma atrasa prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) de Primaria Racșa. Construirea unui pod peste paraul Valea Satului, proiect finalizat in 2018, dar și obiectivele aflate in derulare in prezent in comuna Racșa, respectiv extinderea retelei de canalizare…

- Consiliul Județean Brașov reface in acest an podurile peste raul Olt, grav afectate de inundațiile din ultimii ani. Dupa ce administrația județeana a facut demersurile necesare astfel incat reconstrucția podului de la Crihalma sa fie preluata și finanțata de catre Compania Naționala de Investiții, iar…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat sambata, in discursul susținut la Snagov, noi atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Dragnea a spus ca a "constatat ca lui Iohannis ii e lene și sa vorbeasca", reacție la faptul ca șeful statului s-a oprit de mai multe ori in timpul discursului de la…

- Programul Național de Dezvoltare Locala s-a dovedit a fi un real succes in ultimii ani, reușind sa reduca decalajul intre mediul rural și cel urban. In ultimii ani, prin PNDL I și II, in județul Arad au fost finanțate proiecte in valoare de aproape 900 de milioane de lei. „PNDL este, fara indoiala,…

- Toate drumurile principale din comuna Repedea vor fi modernizate cu lucrari care implica santuri, rigole si podete. In acest sens, a fost semnat un contract in valoare de 7 milioane de lei cu TVA pentru reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri de interes local in zona respectiva. Astfel, executia…