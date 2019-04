Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, joi, ca va fi prezent la vot in cazul referendumului anuntat de presedintele Klaus Iohannis, precizand ca isi doreste "o justitie puternica, dar fara abuzuri", iar referitor la modificarile care ar urma sa fie aduse legilor Justitiei, el a spus ca sustine "o parte" dintre acestea. Intrebat intr-o conferinta de presa la UNPR Arad cum se va pozitiona partidul in campania pentru referendumul pe teme de justitie, Gabriel Oprea a spus ca va merge la vot. "Am sprijinit intotdeauna Justitia. Un stat, ca sa fie puternic, are nevoie, printre altele, de o justitie…