- Președintele UNPR Gabriel Oprea a prezentat, vineri, 29 martie, intr-o conferința de presa, candidații partidului pentru alegerile europarlamentare.Citește și: Gabriela Firea s-a externat din spital, dupa operație: sunt ore in care totul poate scapa de sub control 1. Ilie Nastase2.…

- Filiala Alba a partidului PRO Romania, condusa de Horațiu Florea, are un loc pe lista pentru alegerile europarlamentare, in persoana Ionelei Danciu, din Aiud. Aceasta a intrat, de curand, in partidul condus de Victor Ponta. Ionela Danciu ocupa locul 10 pe lista PRO Romania pentru alegerile europarlamentare…

- "Lista la europarlamentare am sa o deschid eu, vreau sa pot ajuta cat mai mult partidul, raman aici, in tara, sa realizez obiectivele partidului. Pe lista sunt doi generali, Ilie Nastase si Anghel Iordanescu, domnul europarlamentar Ciprian Tanasescu, Luminita Adam, avem multi colegi, domnul senator…

- Orban a apreciat ca, daca PSD va pierde alegerile europarlamentare, va fi "un moment propice" pentru a depune motiunea de cenzura. "Obiectivul nostru este sa punem punct cat mai repede acestei guvernari care provoaca consecinte catastrofale pentru Romania. Vom depune aceasta motiune de cenzura cand…

- Uniunea Naționala pentru Progresul Romaniei se reorganizeaza la nivel național și local și se afla in plin proces de pregatire pentru alegerile europarlamentare. Partidul iși propune sa se prezinte onorabil la alegerile pentru Parlamentul European, sa aiba pe lista oameni cu experiența care iși iubesc…

- Dacian Cioloș a anunțat, in urma cu puțin timp, oficializarea relației politice din USR și PLUS care va dura pana dupa alegerile europarlamentare. "Odata cu crearea Alianței 2020 USR PLUS, s-a nascut o forta de opozitie moderna, cu oameni care au un proiect politic pentru Romania. Credem…

- Presedintele Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, Gabriel Oprea, afirma ca pentru europarlamentare obiectivul formatiunii este sa se comporte "onorabil", insa UNPR isi propune sa obtina peste 10% la alegerile locale si parlamentare de anul viitor. Gabriel Oprea a participat sambata…

- Gabriel Oprea: ”Lucram la lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare, plus ca va fi cel putin un maramuresan pe aceasta lista” Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei (UNPR) este in plin proces de reorganizare si crestere continua a numarului de membri, iar conducerea partidului si-a propus…