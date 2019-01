Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis joi sa fie retrimis la DNA dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier ce a dus la decesul politistului Bogdan Gigina, scrie Agerpres. Initial, DNA ...

- Tribunalul Bucuresti a decis joi sa fie retrimis la DNA dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier ce a dus la decesul politistului Bogdan Gigina.Initial, DNA a trimis acest dosar spre judecare la Inalta Curte de Casatie…

- Tribunalul Bucuresti a decis joi sa fie retrimis la DNA dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este acuzat de ucidere din culpa, in legatura cu accidentul rutier ce a dus la decesul politistului Bogdan Gigina. Initial, DNA a trimis acest dosar spre judecare la Inalta Curte de Casatie si Justitie,…

- Maine, la Tribunalul Bucuresti va avea loc un nou termen, in faza camerei preliminare, al cincilea, al dosarului mortii agentului de politie Gigina Bogdan Cosmin, in varsta de 28 de ani. In cauza, Gabriel Oprea, la data presupuselor fapte viceprim ministru pentru Securitate Nationala si ministru al…

- Gigi Christian Chiru, fost senator, a contestat decizia Judecatoriei Constanta prin intermediul careia s a dispus inceperea judecatii sale in dosarul in care este acuzat de ucidere de culpa. Primul termen al contestatiei a fost stabilit pentru data de 14 ianuarie. In prezenta cauza mai este judecat…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea a declarat, miercuri, ca dosarul in care a fost trimis in judecata in legatura cu moartea politistului Bogdan Gigina este un dosar in care un accident rutier a fost speculat politic, informeaza Agerpres.roEste un dosar in care un accident rutier a fost speculat politic,…

- Tribunalul București a ramas in pronunțare, miercuri, in dosarul morții polițistului Bogdan Gigina, in care este implicat fostul vicepremier Gabriel Oprea. Instanța a luat in discuție, in ședința secreta, doua excepții de neconstituționalitate ridicate de avocați, urmand sa anunțe decizia, transmite…

- Tribunalul Bucuresti a ramas in pronuntare, miercuri, in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care este implicat fostul vicepremier Gabriel Oprea. Instanta a luat in discutie, in sedinta secreta, doua exceptii de neconstitutionalitate ridicate de avocati, urmand sa anunte decizia.