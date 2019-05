Stiri pe aceeasi tema

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al Serviciului Roman de Informatii, s-a prezentat joi la Sectia de anchetare a magistratilor, pentru audieri in dosarul Laurei Codruta Kovesi privind extradarea lui Nicolae Popa din Indonezia.

