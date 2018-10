Gabriel Oprea si presedintele Ion Raducanu, prezenti la Reuniunea Regionala a organizatiilor UNPR

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UNPR Ion Raducanu a declarat, in ședința Comitetului Executiv Național organizata sambata la Iași, ca Gabriel Oprea, președintele fondator al partidului a fost, este și va fi liderul politic al Uniunii Naționale pentru Progresul Romaniei.“Liderul politic al UNPR a fost, este și…

- Presedintele fondator al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Gabriel Oprea, sustine conceptul de "familie biblica" si recomanda romanilor sa sustina, la referendumul din 6 si 7 octombrie, familia traditionala, scrie Agerpres .

- Sedinta a fost prezidata de catre Gabriel Oprea - presedintele fondator, Ion Raducanu - presedintele UNPR, Nutu Fonta - secretarul general UNPR, Gheorghe Emacu - presedintele Consiliului National UNPR, si Mircea Manolache - presedintele UNPR Iasi. De asemenea, la eveniment au luat parte si peste 40…

- Pentru referendumul de duminica, Oprea a recomandat romanilor sa opteze pentru „familia biblica, formata dintr-un barbat si o femeie". La sedinta Comitetului National Executiv, care s-a tinut sambata la Iasi, liderul filialei locale, Mircea Manolache, a fost desemnat vicepresedinte la nivel national.…

- Presedintele fondator al Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR), Gabriel Oprea, sustine conceptul de „familie biblica” si recomanda romanilor sa sustina, la referendumul din 6 si 7 octombrie, familia traditionala

- Gabriel Oprea, presedintele fondator al UNPR, a venit Iasi, cu prilejul Comitetului National al partidului, care s-a tinut aici. Oprea a anuntat ca seful filialei iesene, Mircea Manolache, a fost ale vicepresedinte la nivel national. El a mai spus ca UNPR va participa la alegeri, dar a lasat sa se inteleaga…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, a declarat sambata ca liderii social-democrati din Transilvania i-au cerut lui Liviu Dragnea convocarea cat mai rapida a unui Comitet Executiv pentru a pune capat tensiunilor din partid. Potrivit acestuia, seful PSD le-a raspuns solicitarii, insa „ar fi o chestiune…

- In urma sesizarilor primite pe adresa redactiei cu privire la strangerea de semnaturi pentru petitia “Fara penali in functii publice” de catre persoane minore, in numele USR, conducerea filialei judetene a partidului dezminte orice implicare in astfel de actiuni si precizeaza ca nu a folosit tineri…