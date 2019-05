Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a avut duminica o intalnire de lucru cu organizatia de femei a partidului, in prezenta candidatilor la alegerile pentru Parlamentul European, el subliniind necesitatea cresterii prezentei femeilor in politica, precum si in functii de conducere in toate domeniile profesionale.



Potrivit unui comunicat transmis de UNPR, la sedinta, unde au fost reprezentate toate organizatiile judetene de femei, principalele teme abordate au fost masurile de reorganizare a partidului si alegerile din 26 mai.



"In cadrul intalnirii a fost evaluata fiecare dintre…