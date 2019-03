Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UNPR Gabriel Oprea a anuntat sambata ca Ilie Nastase si Anghel Iordanescu vor fi pe lista UNPR pentru europarlamentare, acestia prticipand sambata la reuniunea de partid de la Constanta.

- Cu doar cateva luni inainte de scrutinul pentru Parlamentul European, incep sa iasa la lumina numele care vor figura pe listele formatiunile politice din Romania, in aceasta cursa. Iar sambata s-a aflat ca UNPR-ul lui Gabriel Oprea va merge la alegerile europarlamentare cu doi oameni cu nume foarte…

- Președintele UNPR, Gabriel Oprea, a anunțat, sâmbata, ca Ilie Nastase și Anghel Iordanescu vor fi pe lista UNPR pentru europarlamentare, transmite Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis de UNPR, dupa la reuniunea regionala a organizațiilor UNPR din regiunea II Sud-Est care s-a desfașurat…

- Gabriel Oprea a anunțat ca Ilie Nastase și Anghel Iordanescu vor fi pe lista UNPR pentru europarlamentare. De altfel, cele doua mari stele ale sportului romanesc și internațional au participat la reuniunea de la Costanța.Citește și: Calin Nistor, ANUNȚ BOMBA - Mai multe RECHIZITORII ale DNA…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au in lucru 26 de dosare care privesc finantari catre partide sau persoane politice, a precizat, vineri, procurorul-sef interimar al DNA, Calin Nistor. "Verificand evidentele Directiei Nationale Anticoruptie, sunt in lucru la acest moment 26…

- Mihai Gadea a prezentat, marți, la "Sinteza zilei", lista magistraților filați de DNA in perioada in care aceasta instituție a fost condusa de Laura Codruța Kovesi. "Sunt sute de dosare cu judecatori și procurori - pentru ca nu sunt doar judecatori cei care au fost vizați de aceste dosare penale. Ii…

- Paridul Uniunea Naționala pentru Progresul Romaniei, formațiune politica pastorita de Gabriel Oprea, in jurul caruia s-au urzit atatea scandaluri, exista in continuare, chiar daca in acest mandat nu mai este partid parlamentar. La nivelul Teleormanului Organizația județeana este condusa in continuare…

- Gabriel Oprea: ”Lucram la lista candidatilor pentru alegerile europarlamentare, plus ca va fi cel putin un maramuresan pe aceasta lista” Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei (UNPR) este in plin proces de reorganizare si crestere continua a numarului de membri, iar conducerea partidului si-a propus…