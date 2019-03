Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UNPR Gabriel Oprea a participat sâmbata, 16 martie 2019, la Reuniunea organizațiilor din regiunea VII Centru, desfașurata la Galați, alaturi de reprezentații partidului din județele: Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Galați, Harghita și Covasna.

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat, vineri, la Galati ca Ordonanta 114 "este in chinurile refacerii", in sensul ca se lucreaza la modificarea acesteia, forma finala urmand a fi gata pana la sfarsitul acestei luni. Tariceanu a precizat ca au avut…

- Liderul UNPR Gabriel Oprea a declarat, marți, intr-o conferința de presa la sediul central al partidului, intrebat daca poate exista o alianța cu partidul lui Victor Ponta, Pro Romania, ca in politica nu trebuie niciodata sa spui „niciodata”.„Noi suntem hotarati sa mergem singuri in toate…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a tinut un discurs la Congresul PES, acesta acuzand dreapta politica de faptul ca a „distrus multe destine“ prin politicile de austreritate, dar si „folosind institutiile de forta ale statului“.

- Liderul opozitiei venezuelene Juan Guaido, autoproclamat presedinte interimar al tarii, a lansat joi un apel catre papa Francisc sa joace un rol de mediere in criza politica din tara sa, dupa ce rivalul sau, presedintele Nicolas Maduro, i-a adresat o invitatie similara suveranului pontif, transmite…

- Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a anuntat, sambata, la Iasi, ca partidul va merge singur la alegerile europarlamentare, dar ca nu exista un obiectiv strategic privind scorul pe care formatiunea sa-l obtina la acest scrutin.

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, la Adevarul Live, ca fostul premierul Dacian Ciolos e principalul responsabil pentru ascensiunea PSD. Argumentul? Nu s-a implicat in campania electorala din 2016. „El a vrut sa fie general fara sa intre in razboi. In politica trebuie sa ai macar zgarieturi pe fata…