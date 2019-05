Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca nu a auzit ca Laura Codruta Kovesi ar fi fost indragostita de Sebastian Ghita, adaugand ca nu discutau astfel de subiecte.

- Audiat în dosarul în care Koveși e cercetata pentru aducerea în țara a lui Nicolae Popa, fostul vicepremier Gabriel Oprea a ținut sa precizeze ca nu s-a „tras de șireturi” cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, și el venit azi în fața procurorilor. Liderul…

- Fosta șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, va fi audiata astazi, din nou, la Sectia de investigare a magistratilor, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, susțin surse juridice pentru știripesurse.ro. Dosarul a fost deschis in urma unui denunt al lui…

- Ministerul Justiției a luat o decizie de ultim moment care schimba total situația fostului deputat. Anunțul a aparut exact in ziua in care la Secția Speciala de Ancheta a magistraților se discuta dosarul in care era cercetata Laura Codruța Kovesi. Sebastian Ghița se poate intoarce oricand in țara. Ministerul…

- Ion Cristoiu a fost audiat joi, la Sectia Speciala de Ancheta a magistratilor in dosarul in care este cercetata Laura Codruta Kovesi. Jurnalistul ar fi vazut, in timpul unui interviu cu Sebastian Ghita, realizat in Serbia, o fotografie care ar proba presupusa relatie apropiata dintre fosta sefa DNA…

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a fost audiat joi, in calitate de martor, la Sectia de investigare a magistratilor. La iesire, acesta a precizat ca, fiind un dosar in curs de cercetare, nu poate sa dea detalii despre el. "Am dat o declaratie de martor. Nu pot sa spun, e un dosar in curs de cercetare",…

- Gabriel Oprea, fost ministru al Apararii a fost audiat, astazi, la Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție in dosarul in care e cercetata Laura Codruța Kovesi.Și jurnalistul Ion Cristoiu a fost audiat joi, la Secția Speciala de Ancheta a magistraților in dosarul in care este cercetata…

- Mihai Gadea a prezentat cea mai grosolana minciuna spusa de Laura Codruța Kovesi. Fosta șefa DNA a declarat ca in cazul lui Bogdan Gigina, o mama trebuie sa aștepte pentru ca Gabriel Oprea nu iși da demisia. Kovesi nu a facut decat sa manipuleze opinia publica. ”Este un vot politic care blocheaza Justiția.…