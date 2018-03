Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PSD Pitesti a decis joi seara, prin vot, sa-i retraga sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, in urma pozitiilor publice pe care parlamentarul de Arges le-a avut in ultima perioada."Imaginea organizatiei a fost grav afectata si trebuia luata o masura. Propunerea a fost…

- Radu Popa, politician si ex-prim-vicepresedinte al PP-DD a vorbit despre intalnirea dintre fostul ministru al Apararii, Gabriel Oprea, si fostul patron OTV, Dan Diaconescu. Din punctul de vedere al apropiatului ziaristului, Diaconescu ar fi ajuns la inchisoare tocmai pentru refuzul sau de a se conforma…

- Dupa ce Vanghelie a sustinut, la TV, ca Gabriel Oprea s-ar fi ocupat “pentru a-i scoate din politica pe niste oameni pe altii de a le inchide trusturile de presa”, fostul vicepremier a reactionat, negand categoric spusele fostului primar. Marian Vanghelie afirmase, miercuri seara, ca Diaconescu, patronul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti seara, la Antena 3, ca inaintea alegerilor din partid din 2015, cand a candidat pentru functia de presedinte interimar, Gabriel Oprea i-a spus ca "a vorbit cu statul de drept", care i-a transmis ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie numarul unu in partid, iar…

- Judecatorul Curții Constituționale Victoria Iftodi este candidatura înaintata de Partidul Democrat pentru funcție de ministru al Justiției. Anunțul a fost facut de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, dupa ce o decizie în acest sens a fost luata în cadrul ședinței Biroului Permanent al…

- Codrin Ștefanescu a criticat dur ”dictatura” impusa de Liviu Dragnea, in PSD, inainte de Congresul de sambata! Dupa ce a pierdut cursa pentru funcția de secretar general, Ștefanescu spune ca se așteapta sa fie revocat și din funcția de adjunct al celui impotriva caruia a candidat.”Ma aștept…

- Secretarul adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat, sambata, ca ''batalia'' din partid se da pe voturi, adaugand ca ''bataliile, de obicei, nu sunt corecte''.''Greu de spus daca este corecta. Bataliile, de obicei, nu sunt corecte. Acum e o batalie care se da pe voturi'', a spus Stefanescu,…

- PSD se reuneste astazi in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile de presedinte executiv, secretar general si vicepresedinti, insa…

- Aproape 4000 de delegati asteptati la Sala Palatului PSD se reuneste astazi in Congresul extraordinar, convocat in urma cu mai putin de o luna. Desi membrii Biroului Permanent National al partidului mai aveau mandat inca un an si jumatate, s-a decis organizarea de alegeri pentru functiile…

- Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, toate candidaturile depuse pentru functiile de conducere din partid, care vor fi alese la Congresul extraordinar de sambata, a anunțat Liviu Dragnea. Astfel, pentru postul de presedinte executiv sunt trei candidati - Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu…

- Fostul ministru, Gabriel Oprea, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea da ca exemplu anul 2004 cand el…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, s-a aratat foarte nervos pentru faptul ca regulile nu-i vor permite sa candideze la Congresul din 10 martie. Radulescu a avut un mesaj special pentru doi dintre colegii sai, Florin Iordache și Claudiu Manda.”Le-aș cere colegilor din Oltenia sa-și țina gura,…

- "Nu candidez, am alți colegi care candideaza. Trebuie toata lumea din partid sa candideze? Nu se simte nicio presiune, vor fi mai multe alegeri. Decat sa planga in emisiuni sau pe la colțuri, sa-și depuna candidaturile și sa vada daca sunt aleși. Daca și Codrin are leucoplast, nu știu ce sa…

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a anuntat miercuri ca a contestat hotararea Comitetului Executiv National (CEx) privind candidatura a cel mult o persoana din fiecare judet pentru functiile de conducere in PSD. Acesta a mai precizat ca in cazul in care contestatia sa nu va fi discutata in congres,…

- Se anunța primele candidaturi la Congresul PSD din data de 10 martie. Presedintele Organizatiei Judetene PSD Sibiu, Bogdan Trif, candideaza pentru functia de vicepresedinte al Partidului Social Democrat din Romania. Citește și: SONDAJ - PSD se PRABUȘEȘTE: increderea in Liviu Dragnea, la cote…

- Agitația care a cuprins PSD-ul inante de Congresul extraordinar din 10 martie 2018 nu pare sa se fi transferat și in organizația din Neamț. Anunțul lui Liviu Dragnea, care a dat indicația de schimbare a tuturor vicepreședinților partidului și suplimentarea acestor funcții pana la 16, 8 barbați și 8…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni ca nu este interesat de functia de presedinte executiv al PSD. "Dupa ce a devenit oficiala discutia despre alegeri si s-a votat ca vor fi alegeri o sa avem o intalnire cu presedintii de organizatii, colegii de pe zona, si vom stabili cine va…

- Președintele CJ Vrancea Marian Oprișan a lansat luni, la Palatul Parlamentului, un atac la adresa secretarului general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. ”Numai un nebun ar putea sa spuna ca Liviu Dragnea, care a avut atat de suferit, ar avea legatura cu serviciile. Nu, Liviu Dragnea nu are legatura…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a anunțat joi noaptea ca a acceptat propunerea lui Silvio Berlusconi de a fi candidatul Forza Italia pentru postul de prim-ministru. Anunțul apare cu 2 zile inaintea organizarii alegerilor generale din Italia. ”Ii mulțumesc președintelui Berlusconi…

- Interesanta reactia din aceasta seara a celor doi jurnalisti Radu Buzaianu si Razvan Zamfir, referitor la replica lui Radu Banciu dupa interviul publicat in Evenimentul Zilei cu unul din realizatorii emisiunii „Buna, Romania!”

- Deputatul PSD Catalin Radulescu considera ca sunt doua categorii de protestatari - care habar n-au de ce ies in strada si care sunt pusi de 'sistemul care a creat toata aceasta nebunie in Romania'.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea: trei grei ai partidului spun PAS…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Celebrul Usain Bolt, cel mai rapid om din lume, anunța ca și-a indeplinit marele vis și a semnat cu o echipa de fotbal. Bolt nu a vrut inca sa spuna despre ce echipa este vorba, insa marele sau vis era sa semneze cu Manchester United.Citește și: Se RETRAGE garda pretoriana a lui Liviu Dragnea:…

- Tudorel Toader va susține, de la ora 18:00, o declarație de presa in care va lamuri situația DNA și a șefei instituției, Laura Codruța Kovesi. In incercarea de a-l determina sa ia o decizie prin care sa propuna revocarea lui Kovesi, aproximativ 20 de persoane s-au strans in fața sediului Ministerului…

- Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- Se organizeaza alegeri interne in Partidul Mișcarea Populara Timiș, in perioada imediat urmatoare. Anunțul a fost facut, astazi, intr-o conferința de presa, de Roxana Iliescu, fost președinte al PMP Timiș și actual vicepreședinte al Consiliului Județean Timiș. Roxana Iliescu a declarat ca va intra in…

- Realizatorul TV Radu Banciu a comentat in editia de duminica seara a emisiunii Lumea lui Banciu atacul Elenei Udrea la adresa jurnalistilor de dupa fuga acesteia in Costa Rica."Elena Udrea trimite sageti, sigur nu se poate abtine sa nu faca presa din Romania lasa. Sigur, i-a acuzat pe jurnalisi,…

- Un fost ministru canadian al Apararii, in perioada 1963-1967, a facut afirmatii surprinzatoare despre societatea secreta Illuminati. Paul Hellyer a precizat ca Illuminati exista si conduc lumea din umbra, acestia...

- In pofida comentariilor cum ca in organizația liberalilor hunedoreni este liniște, prea multa liniște, astazi, in ședița Biroului Politic Local al PNL din municipiul Hunedoara, s-a votat, in unanimitate, excluderea din organizație a lui Muzsic Robert, consilier local liberal, și a lui Marginean Alexandru.…

- Liderul deputatilor ALDE, Varujan Vosganian, sustine ca stirea corecta este ca salariile bugetarilor cresc si doar in cazul a doua-trei procente exista probleme. El comenteaza, la RFI, temerile sindicatelor privind scaderea unor salarii, pe fondul legii salarizarii si al transferului contributiilor…

- Fostul ministru tehnocrat Raluca Pruna iese la inaintare cu un scenariu socant, dupa scandalul de proportii de la cinema-ul din cadrul Muzeului Taranului Roman. Raluca Pruna sustine ca situatia este mult mai grava decat se crede, intreaga poveste nefiind altceva decat o "repetitie pentru cenzura".Citeste…

- Intrebat ce parere are despre propunerea legislativa a deputatului PSD Catalin Radulescu de castrare chimica a pedofililor, Liviu Pop a spus ca nu comenteaza pe acest subiect, dar ca si el are un proiect de lege prin care vrea eliminarea calificativelor din invatamantul primar. „Si eu o sa…

- Fostul ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a demisionat din toate functiile pe care le detinea in cadrul Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNADCU). Anuntul a fost facut pe pagina sa de socializare.

- Prima reactie a unui membru al Comisiei Iordache, dupa avertismentul transmis de sefii Comisiei Europene privind modificarea Legilor Justitiei. Fostul ministru al Justitiei, Robert Cazanciuc, de la PSD, considera ca nu sunt critici indreptatite. A existat transparenta in dezbateri, au fost ascultate…

- Argeșul putea avea un ministru in Guvernul Dancila. Este vorba de cel al Comunicațiilor și Societații Informaționale. Insa, potrivit deputatului Catalin Radulescu, oferta a fost refuzata, deoarece PSD Argeș nu are un om cu expertiza pentru aceasta funcție. ”Nu am avut un om cu expertiza foarte mare…

- Gabriela Cristea a fost inlocuita pe micul ecran cu Bianca Dragușanu, ea crezand ca acest lucru este provizoriu si ca se va putea intoarce la carma show-ului TV , dupa lunile de concediu maternal. Astfel, intre cele doua vedete a inceput un mic razboi. Recent, „mama adoptiva” a Gabrielei Cristea, Paula…

- Apple a anuntat ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii de 30 de miliarde de dolari pe cinci ani,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constitutie, „…presedintele Romaniei va desemna un alt…

- Ministrul de Interne, Carman Dan, nu demisioneaza. Aceasta a susținut joi seara o declarație de presa in care a prezentat propria varianta a evenimentelor din ultimele zile și l-a contrazis pe premierul Tudose, care o acuzase ca l-a mințit.Carmen Dan a anunțat ca a dispus azi trimiterea corpului…

- Premierul Mihai Tudose continua schimbul acid de replici cu reprezentanții politici ai minoritații maghiare. Mai exact, Tudose considera ca discuțiile despre autonomia ținutului Secuiesc sunt „doar o incercare de destabilizare a unitații Romaniei in anul Centenarului”. Premierul a subliniat ca refuza…

- Fostul ministru al Justitiei din Guvernul Ciolos, Raluca Pruna, sustine protestul magistratilor anuntat vineri de judectorul Vasilica-Cristi Danilet. Pruna se asteapta ca dupa funeraliile Regelui Mihai sa urmeze o noua "furtuna".Vezi si: Magistratii ies in strada la PROTEST: Anuntul facut…