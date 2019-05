Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a comentat, joi seara, la Romania TV, declarațiile de martor pe care le-a dat procurorilor in dosarul deschis la SIIJ și care o vizeaza pe Laura Codruța Kovesi. Fostul premier a spus ca și Liviu Dragnea lua parte la discuții, iar la una dintre ele, in care se sarbatorea ziua de naștere…

- Audiat în dosarul în care Koveși e cercetata pentru aducerea în țara a lui Nicolae Popa, fostul vicepremier Gabriel Oprea a ținut sa precizeze ca nu s-a „tras de șireturi” cu fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, și el venit azi în fața procurorilor. Liderul…

- Marian Vanghelie a facut o serie de dezvaluiri despre George Maior, Laura Codruța Kovesi și SRI vineri, pentru dcnews.ro. Vanghelie susține ca Florian Coldea, general al SRI a fost deja audiat, in data de 23 aprilie, cand a fost chemat la Secția pentru investigarea infracțiunilor din...

- "Noi suntem militari, chiar proiectul e usor militarizat in sensul bun al cuvantului, si nu ne place sa ne jucam. Anul viitor, sunt convins ca pe o organizare ireprosabila - omul sfinteste locul intotdeauna - o sa ajungem unde am fost, adica la peste 10 la suta la locale si la generale", a precizat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Este indiscutabil: președintele Romaniei manifesta o fidelitate de nezdruncinat pentru cei care il servesc. Și pentru cei care il au la mana. In raport cu aceștia, utilizeaza alte unitați de masura. Ei nu sunt corupți. Ei nu atenteaza la statul de drept. Ei nu incalca independența…

- Victor Ponta a afirmat miercuri seara, la Romania TV, ca ar fi cerut cu mai mult timp in urma, fostului adjunct de la SRI, Florian Coldea niste poze de la vilele SRI cu petrecerile unde ar fi participat presedintele PSD, Liviu Dragnea si fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Potrivit lui…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Arad, ca scrisoarea trimisa de Tudorel Toader catre presa internationala, prin care o critica pe Laura Codruta Kovesi, este "scrisoarea unui om disperat", iar Guvernul ar trebui sa demisioneze daca si-a asumat acest text. "Scrisoarea…

- Liderul USR, Dan Barna, il ironizeaza pe ministrul Justitiei pentru scrisoarea pe care a publicat-o in Financial Times, spunand despre acesta ca „nu esti niciodata prea batran ca sa te faci de ras”. In scrisoarea catre publicatie, Tudorel Toader o critica pe Laura Codruta Kovesi si spune ca aceasta…