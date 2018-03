Gabriel Oprea, despre susținerea lui Liviu Dragnea: Acesta este adevărul! Gabriel Oprea ii raspunde lui Liviu Dragnea, dupa ce aceștia s-au lansat intr-o polemica, privind sprijinul acordat in accederea lui Dragnea in fruntea PSD. ”Haideti sa restabilim adevarul!

Adevarul este ca inaintea Congresului PSD din 2015, Liviu Dragnea m-a sunat si m-a invitat la sediul PSD, spunandu-mi ca doreste sa ma roage ceva.

I-am raspuns ca il astept la sediul UNPR din aceeasi curte. Imi amintesc si azi - poate domnul Dragnea a uitat - cum stateam noi doi fata in fata, la un pahar cu vin, cu presa in spatele nostru si cum ma ruga sa-l ajut sa castige presedintia… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a afirmat ca fostul presedinte al UNPR, Gabriel Oprea, a purtat discutii cu fostul director adjunct al Serviciului Roman de Informatii Florian Coldea despre modul de ocupare a functiilor de conducere in PSD. Dragnea a sustinut ca i s-a transmis de la “statul de drept”, prin intermediul…

- Fostul ministru Gabriel Oprea a scris pe Facebook, saptamana trecuta, ca au existat multe momente in care faptul ca a apelat la sprijinul sau i-a fost de mare ajutor lui Liviu Dragnea, ajutor care "a fost decisiv pentru destinul lui politic si chiar personal". Oprea a dat ca exemplu anul 2004, cand…

- Cunoscuta ca o noconformista convinsa, Delia nu renunta la obiceiurile sale nici in viata personala, scrie spynews.ro. Recent, indragita artista a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro intr-un supermarket din Capitala, alaturi de sotul ei. Desi iesise din casa cu scopul de face cumparaturi, cantareata…

- Procurorii DNA fac o ancheta la Poliția locala a municipiului București, în legatura cu modul în care au fost facute unele achizitii, dar si cum s-a desfasurat examenul pentru ocuparea funcției de director într-o directie din

- Congresul Extraordinar al PSD din 10 martie incinge spiritele in partid. Cu doua ore inainte de expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor la funcțiile din Biroul Permanent Național, s-au inscris oficial Ecaterina Andronescu și Nicolae Banicioiu, pentru funcțiile de președinte executiv, și…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a declarat luni ca va lua o decizie in ceea ce priveste o eventuala candidatura la Congresul din 10 martie dupa sedinta Comitetului Executiv National. ''Dupa sedinta...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa în Bucuresti, precizând ca sunt probleme cu sistemul de termoficare în sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru o vizita oficiala, in cursul careia se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, procurorul-sef…

- Simona Halep a primit, luni seara, titlul de cetatean de onoare al Capitalei, numarul 1 mondial al tenisului feminin mentionând ca, în prezent, în Bucuresti, se simte ca acasa.

- Mai multe taxe si impozite locale in municipiul Bucuresti ar urma sa creasca incepand cu anul 2019, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei, scrie AGERPRES.Citeste si: Prognoza de COSMAR: Directorul ANM anunta cu ce temperaturi EXTREME ne confruntam…

- Directoarea ANM, Elena Mateescu, a anuntat, luni, in cadrul comandamentului de iarna instituit la sediul MAI ca ar putea prelungi pana pe 2 martie avertizarea de cod portocaliu de ninsori si viscol in cele sapte judete din tara afectate de ninsori si viscol. "Ne asteptam ca maine (marti-n.r.) dimineata…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, se va afla la Bucuresti pe 1 martie. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, apoi cu reprezentantii Comisiei pentru legile Justitiei.

- In noaptea de duminica spre luni, in centrele de asistenta sociala din Bucuresti au fost cazate 529 persoane fara adapost, unele fiind aduse de la spitalele din Capitala, iar altele identificate de politistii locali.

- Incepand cu 2019, mai multe taxe si impozite locale in municipiul Bucuresti ar urma sa creasca, conform unui proiect supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei Generale a Capitalei, scrie Agerpres.

- Scolile din capitala vor fi inchise luni si marti, a anuntat, duminica, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care va intra in vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori si viscol emisa de meterorologi.

- Elan Schwartzenberg, despre Grupul de la Monaco. Omul de afaceri, urmarit internațional dupa ce a plecat din țara in urma cu șase ani, a declarat ca așa-numitul grup de la Monaco nu reprezinta nimic cand vine vorba de influența, comparativ cu procurorul șef al DNA, Codruța Kovesi, președintele Klaus…

- Antrenorul echipei Lazio, Simone Inzaghi, a fost multumit de evolutia formatiei sale de la Bucuresti, in ciuda faptului ca italienii au plecat invinsi, scor 1-0, si spune ca de aceasta data isi va lua masurile necesare pentru ca FCSB sa nu mai reuseasca sa inscrie. Tehnicianul italian, in…

- Presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, a spus marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a relatat ca in urma unei discutii cu o persoana care in 2005 lucra la Presedintie, iar in prezent ar fi parlamentar PNL, a aflat ca pe biroul presedintelui Traian Basescu se aflau redate convorbiri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza precipitatiilor abundente, pe raza judetului Ilfov sunt anuntate mai multe zone in care circulatia rutiera se desfasoara ingreunat. Acumulari de apa sunt semnalate pe DN1 , la km14+800 de metri, in orasul Otopeni,…

- Ministrul de externe de la Budapesta Peter Szijjarto a declarat, dupa vizita facuta luni la Bucuresti, ca are incredere ca Romania isi va onora promisiunea facuta de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, de a rezolva situatia liceului teologic din Targu Mures.

- Dan Diaconescu a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta a avut loc intr-un cartier de lux din Capitala. Dan Diaconescu, care a fost condamnat la inchisoare , a facut accident rutier. Potrivit huff.ro , afaceristul nu a fost ranit. Accidentul rutier in care a fost implicat Dan Diaconescu, care…

- Peste 365 de milioane de lei (circa 80 de milioane de euro) a colectat ANAF anul trecut din taxele si impozite aferente contractelor de inchiriere, arata datele Agentiei, potrivit economica.net. Numarul total de contracte de inchiriere declarate la Fisc a fost anul trecut de aproape 373.000, cu 30.000…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu intelege asta "ramane de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat daca s-a impacat cu secretarul general…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta Guvernului Dancila. In pofida avertismentelor presedintelui Klaus Iohannis, in cabinetul condus de Viorica Dancila s-ar putea regasi si persoane cu „probleme penale“, precum Rovana Plumb si Sevil Shhaideh.…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, vineri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Zeci de mii de oameni au protestat sambata in Piața Universitații și in fața Palatului Parlamentului. Dupa ce a trecut un pic de timp, putem astazi sa evaluam in prima faza rezultatele obținute. O prima problema care apare, insa, este urmatoarea: ce au cerut de fapt manifestanții. Au dorit ei sa…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Protestele #rezist au animat o parte a societatii romanesti, zeci de mii de conationali fiind prezenti pe strazile marilor orase pentru a-si exprima nemultumirea cu privire la guvernarea PSD si la initiativele acesteia de schimbare a Legilor Justitiei. Cati romani au iesi de fapt la proteste? Cati au…

- O fabrica de haine, care inscriptiona cu marci cunoscute, a fost descoperita in Sectorul 2 al Capitalei. Articolele inscriptionate erau comercializate in mai multe centre comerciale din Bucuresti, dar si online, sustin surse judiciare. Patru persoane au fost audiate, fiind puse sub invinuire pentru…

- Clujenii care protesteaza fata de modificarile legilor justitiei mergând pe jos la Bucuresti au ajuns în Ploiesti vineri dimineata. “În seara asta ne apropiem de Bucuresti si mâine dimineata dam asaltul final”, a declarat organizatorul actiunii, Sorin Bobis,…

- "Deputatii si senatorii prezenti la lucrarile Parlamentului care nu au domiciliul in municipiul Bucuresti sau in judetul Ilfov primesc o diurna de deplasare al carei cuantum este stabilit prin hotararea Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere", potrivit Legii pentru modificarea articolului…

- Potrivit proiectului de hotarare pe aceasta tema asupra caruia consilierii generali vor trebui sa decida miercuri, se aproba de principiu setul de actiuni consecutive ce vor fi incluse de catre administratorul special in planul de reorganizare al RADET Bucuresti: transformarea regiei in societate…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- George Srour, un nume cunoscut in lumea mondena a Capitalei, a decedat zilele trecute, din cauza unei boli la ficat. De origine libaneza, acesta era supranumit "George Arabu" și deținea un restaurant in București. Anunțul a fost facut de unul din amicii lui George, prietenii fiind luați prin surprindere…

- Cele doua aeroporturi din Bucuresti au inregistrat in 2017 un numar record de pasageri, respectiv 12,84 milioane, cifra cu 16,8% mai mare fata de anul 2016, depasind astfel media europeana, potrivit Agerpres.

- Un incident socant a avut loc aseara, in Bucuresti, la gura statiei de metrou din Politehnica.In vazul unei multimi de calatori panicati un barbat de 26 de ani a fost injunghiat, in spate, de o persoana cu un cutit.Potrivit reprezentantilor politiei Capitalei, a avut loc o altercatie intre doua persoane,…

- Sibiu - Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc marti pe Drumul National 1, pe centura orasului Avrig, la kilometrul 284, unde traficul este blocat, au anuntat Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Cele trei femei si cei doi barbati raniti sunt…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la o pensiune din statiunea Azuga, mai multi turisti fiind evacuati. Proprietatea, ridicata in urma cu doi ani, ar apartine familiei lui Adrian Nastase. Incendiul a izbucnit la o anexa a pensiunii “Le Chalet” din statiunea Azuga, transmite News.ro. Conform reprezentantilor…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari.

- In urma anuntului de pe 27 noiembrie 2017, in care compania comunica planurile de dezvoltare pentru perioada urmatoare, Globalworth, controlat de omul grec de afaceri Ioannis Papalekas, anunta astazi achizitia a doua noi terenuri, ambele situate in zona Gara Herastrau/Barbu Vacarescu din noul Central…

- Parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare. Cuantumul acestei diurne este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Legislativului, potrivit unei propuneri legislative adoptate vineri, cu unanimitatre de voturi, de Camera Deputatilor si Senat.…

- Femeia, in varsta de 53 de ani, a fost vazuta ultima data in aeroportul din Orly, in 16 decembrie, iar de atunci nimeni din familie nu mai știe nimic de ea. Ea a plecat din Timișoara in 15 decembrie cu destinația finala Abidjan, Coasta de Fildeș. Femeia mergea la nunta fratelui ei, iar primul…

- Silvia Dorina Mirza a plecat din Timișoara in 15 decembrie cu destinația finala Abidjan, Coasta de Fildeș. Femeia mergea la nunta fratelui ei, iar primul zbor a fost spre București. De acolo a plecat spre Paris de unde a luat un autocar ce urma sa o duca la aeroportul din Orly. A ajuns cu…

- Tongalezul Moa Mua Maliepo și neo-zeelandezul Hinckley Vaovasa, doua dintre vedetele de la CSM București, au vizitat Targul de Craciun din Capitala. Cei doi rugbiști vor petrece in premiera sarbatorile in emisfera nordica. Cei doi "tigri" și-au retrait cu nostalgie copilaria. S-au dat in carusel, au…

- Ministrii, parlamentarii, primarii si prefectii ar putea fi comercianti persoane fizice. Proiectul initiat de UDMR va fi supus votului final al Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, astazi. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR,…

- Cateva sute de transportatori sunt, la ora transmiterii stirii, in fata Guvernului, unde protesteaza, solicitand o ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane. "Nu…

- O sesizare a reprezentantilor Uniunii Salvati Romania, in care se atrage atentia asupra cheltuielilor nejustificate facute de companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, a ajuns recent pe masa celor de la Curtea de Conturi. Referitor la aceste din urma companii, Roxana Wring, presedinte USR…

- Monarhi si membri din aproape toate casele regale din Europa au fost prezenti la Bucuresti, la funeraliile regelui Mihai. Regele Juan Carlos I si Regina Sofia ai Spaniei, precum si printul Charles al Marii Britanii au participat la Palatul Regal, in sala Tronului, alaturi de membrii Casei regale a Romaniei…