Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, anunța, vineri seara, ca, din informațiile sale, ultima copie ramasa a tezei de doctorat a lui Florian Coldea se afla acasa la fostul ministru de Interne și coordonatorul de doctorat al acestuia, Gabriel Oprea."Florian Coldea a deschis la SRI seria de furaciuni…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, anunta, vineri seara, ca, din informatiile sale, ultima copie ramasa a tezei de doctorat a lui Florian Coldea se afla acasa la fostul ministru de Interne si coordonatorul de doctorat al acestuia, Gabriel Oprea.

- Victor Ponta a prezentat o noua fotografie, in care Liviu Dragnea apare alaturi de Vasile Dincu și Gabriel Oprea. Fostul premier a mai publicat pana acum poze in care Liviu Dragnea apare la intruniri private alaturi de George Maior, Florian Coldea si Laura Codruta...

- Jurnalista Emilia Șercan iese la rampa cu o noua ancheta exploziva in PressOne, in contextul in care teza de doctorat a generalului Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a disparut in vara lui 2015 de la Biblioteca Naționala a Romaniei. Potrivit jurnalistei, teza de doctorat a lui…

- Sub pretextul unui "împrumut" fara precedent între institutii academice, teza de doctorat a generalului Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, a disparut, scrie jurnalista EMilia Sercan, într-o

- Deznodamant neașteptat in dosarul disparitiei tezei de doctorat a lui Florian Coldea. Magistrații de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3 au luat o decizie la care nimeni nu se aștepta."Dosarul privind disparitia tezei de doctorat a generalului Florian Coldea, fostul prim-adjunct…

- Secretarul general al Serviciului Roman de Informatii (SRI), Generalul Dumitru Dumbrava, a plagiat aproape integral teza de doctorat pe care a sustinut-o in urma cu sase ani la Academia Nationala de Informatii "Mihai Viteazul" (ANIMV), relateaza PressOne.

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea susține, dupa ce a pierdut procesul cu Ministerul Educației privind lucrarea sa de doctorat, ca teza nu este un plagiat, precizand ca va contesta hotararea primei instanței. Oprea spune ca totul face parte dintr-un atac politic 'inteligent' care il vizeaza, susținand…