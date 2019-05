Gabriel Oprea despre cazul Bogdan Gigina: A fost un accident; am demisionat atunci din toate functiile

Stiri pe aceeasi tema

- Discutia s-a desfasurat in curtea Scolii Gimnaziale 150 unde se afla sectia la care Oprea a votat. Intrebat de cele doua persoane daca ii este rusine pentru acel accident, el a raspuns: „Nu mi-e rusine. Am primit o hotarare definitiva si irevocabila. A fost un accident. Nu am facut eu groapa. Nu…

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a semnat protocoale de colaborare si sustinere politica in perspectiva alegerilor europarlamentare de duminica, precum si a celor de anul viitor, cu doua organizatii - Sindicatul National Telecomunicatii Mobile si Asociatia Profesionala a

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat sambata drept o ”decizie arbitrara” condamnarea in Statele Unite, la 18 luni de inchisoare, a Mariei Butina, acuzata de faptul ca este o agenta straina, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citește și: Lodovic Orban reacționeaza dupa distribuirea pliantelor…

- ”Modificare de urgența” a unor acte normative in materie electorala Foto: Arhiva. Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative în materie electorala, precum si pentru unele masuri vizând organizarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca, in cazul in care se va ajunge la varianta restructurarii Guvernului, actuala coalitie are majoritate in Parlament si fara UDMR. "Am auzit ce a spus UDMR-ul si stiam ca UDMR-ul nu sustine o restructurare a Guvernului, am si discutat cu colegii de…

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, considera ca politicienii se lasa manati de sentimente si orgolii personale, in vreme ce buna functionare a Romaniei si interesul national au intrat intr-o zona de umbra, potrivit agerpres.ro.Intr-un comunicat de presa dat publicitatii vineri, liderul UNPR…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca ancheta in dosarul in care fostul vicepremier Gabriel Oprea este judecat pentru ucidere din culpa privind moartea politistului Bogdan Gigina intra in competenta DNA. Instanta a respins astfel o decizie contrara a Tribunalului Bucuresti. Curtea de Apel Bucuresti a…

- La circa o saptamana dupa organizarea conferintei de alegeri la PSD Calarasi si dupa ce doi consilieri locali ai partidului si-au anuntat, deja, demisia din PSD, vicepresedintele organizatiei judetene, Razvan Mesesanu a decis sa demisioneze atat din functie, cat si din partid. Si asta, dupa 18 ani in…