- Instanta decide redeschiderea unei anchete care il vizeaza pe fostul ministru de Interne Gabriel Oprea. Curtea suprema le cere procurorilor sa il audieze pe fostul lider politic.Un fost angajat al Ministerului de Interne i-a facut lui Orea plangere penala pentru abuz in serviciu, acuzandu-l…

- Deputatul Andreea Cosma s-a prezentat, vineri dimineata, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), pentru a depune documente in legatura cu procurorul Mircea Negulescu.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, susține ca inregistrarile care au aparut in mass-media arata ca sunt probleme in privința conduitei unor procurori și aceștia nu pot fi acceptați in sistem. Lazar a explicat ca Parchetul General va achiziționa un sistem de transcriere automata a declarațiilor…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017 sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. De asemenea, a afirmat ca instanta suprema…

- Președintele Klaus Iohannis a continuat, miercuri, sa se poziționeze in apararea procurorilor, criticand din nou informațiile aparute in spațiul public privind abuzurile DNA și interpretand chiar și prevederile Constituției, in discursul susținut la bilanțul Parchetului General, construit dupa modelul…

- Incepand cu anul 2006, fostul procuror Mircea Negulescu, alias “Portocala”, vedeta “unitatii de elita” a DNA de la Ploiesti, a facut obiectul a nu mai putin de 13 plangeri penale, situatia acestor cauze ajungand la Inalta Curte de Casatie si Justitie. In zece din aceste dosare, plangerile petentilor…

- Violeta Stoica Pare ca se intoarce roata anchetelor in ceea ce-l privește pe Mircea “Portocala” Negulescu, fostul procuror de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, care a ajuns acum sa fie la randul sau in atenția procurorilor de la Parchetul General! Nu mai puțin de 12…

- Secția pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, candidatura magistratului Mirela Sorina Popescu la un nou mandat pentru șefia Secției Penale a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Motivul: judecatoarea nu a reușit sa treaca testul interviului, susținut in…

- Instanta suprema a decis, luni, respingerea cererii DNA de redeschidere a urmaririi penale pe numele vicepremierului Paul Stanescu. „Respinge cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie,…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- Ministerul Public, prin vocea procurorului general Augustin Lazar, va avea o poziție fața de raportul ministrului Justiției, dupa ce acesta va deveni public. Parchetul General precizeaza ca dorește sa analizeze raportul inainte de a ieși public cu un punct de vedere. Ministerul Public va avea o poziție…

- Procurorul Mircea Negulescu se plange ca a fost agresat de un cameraman, dupa ce a iesit joi din sediul Parchetului General. Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele lui.…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele lui, potrivit Agerpres. UPDATE. Mircea Negulescu a ajuns la sediul Parchetului General in jurul orei 10.40. Potrivit Romania TV, Negulescu…

- Fostul procurorul Mircea Negulescu a fost citat, joi dimineata, la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa pe numele...

- UPDATE Procurorul Mircea Negulescu e audiat la Parchetul General intr-un dosar constituit in urma plangerii depuse de un magistrat pe care acesta l-a trimis in judecata, au precizat joi surse judiciare. Potrivit surselor citate, plangere depusa de magistrat a fost inițial clasata de procurorii de la…

- Procurorul Mircea Negulescu, audiat la Parchetul General pe 22 februarie. Procurorul Portocala, respectiv Mircea Negulescu, este chemat la audieri in urma denunțurilor depuse și in urma inregistrarilor aparute in presa. Negulescu este citat joi, 22 februarie, la 10.30, la Parchetul de pe langa Inalta…

- Mai mulți procurori și polițiști de la DNA sunt acuzați de abuzuri intr-un memoriu depus la Ministerul Justitiei, CSM si Parchetul General. Presedintele Fundatiei EurHONEST, Florin Ghiulbenghian, sustine ca mai multe dosare deschise dupa diverse denunturi au fost clasate ilegal. In dosarele mentionate…

- Vlad Cosma, citat la Parchetul General. Fostul deputat a fost chemat sa se prezinte, marți, pentru a-și susține plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la Direcția Naționala Anticorupție Ploiești. Reprezentanții Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) au…

- Camelia Bogdan lanseaza acuzații foarte grave și lipsite de dovezi la adresa judecatoarei Gabriela Bogasiu, de la Inalta Curte de Casație și Justiție, care a facut parte din completul ce a decis sa o sancționeze disciplinar cu mutarea pentru șase luni la Curtea de Apel Targu Mureș. Potrivit unei postari…

- Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunța ca a deschis un dosar penal in care sunt anchetate faptele din inregistrarile prezentate de Antena 3.”Ca urmare a solicitarilor mass-media de a prezenta un punct de vedere in legatura cu relatarile jurnalistice…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Vasile Olaru, fostul primar al comunei Girov, a fost liberat condiționat din Penitenciarul Vaslui, ca urmare a hotararii definitive, pronunțate de Tribunalul Vaslui, in ziua de 7 februarie 2018. El obținuse o sentința favorabila la Judecatoria Vaslui inca din luna decembrie a anului trecut, insa procurorii…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris."Parchetul…

- "Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a primit o informare din partea procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie in legatura cu modul de instrumentare a cauzei cunoscuta generic sub denumirea 'dosarul Microsoft', precum si cu masurile intreprinse…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- Ministerul Public susține ca nu a deschis un dosar penal dupa afirmațiile lui Liviu Dragnea despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Suspectat de marturie mincinoasa intr-unul dintre dosarele in care l-a trimis in judecata pe Sebastian Ghița, procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, a fost pus la zid de judecatorul Inaltei Curți de Casație și Justiție care l-a audiat luni in aceasta cauza. Declarațiile lui Negulescu –…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Cererea DNA de redeschidere a dosarului inchis acum cinci ani, in care a fost anchetat actualul vicepremier Paul Stanescu, va fi judecat, la Inalta Curte de Casație și Justiție de fostul subaltern al Laurei Codruța Kovesi. DNA cere la Inalta Curte redeschiderea unui dosar inchis acum cinci ani, in care…

- Valentin Riciu a demisionat din functia de consilier al lui Carmen Dan. Decizia a fost anuntata de Riciu pe pagina sa de Facebook si vine dupa ce s-a aflat ca este cercetat in trei dosare. „Astazi am decis sa-mi incetez activitatea la cabinetul ministrului afacerilor interne. Nu pentru ca situația mea…

- Detalii uluitoare despre cariera polițistului-pedofil Eugen Stan – decorat cu „Barbație și Credința” – ies la iveala, dupa publicarea notei-raport transmisa de șeful Poliției Romane premierului Mihai Tudose. In 2007, Stan a furat o mocheta din sediul Parchetului General. Pe care era platit sa-l pazeasca. …

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- Iuliana Magdalena Olteanu, din Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, ramane in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Conform datelor oficiale, magistratului i a fost prelungira delegarea in cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul General…

- Emanuel Rene Vornicu, șef serviciu la Brigada Poliției Rutiere (BPR) a Capitalei, șeful polițistului Eugen Stan reținut pentru pedofilie, a fost demis marți. De asemenea, conducerea Poliției a transmis o informare Parchetului General pentru inițierea unei analize privind modul in care au fost instrumentate…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a spus, in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, desi astepta unitate de la si speranta pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justitie, Consiliul ca a picat ambele teste. Ea si-a exprimat…

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…

- Proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind Statutul magistratilor ar urma sa intre marti la vot final in plenul Senatului, care este for decizional pe aceasta lege. Cu o zi in urma, Comisia Iordache a adus mai multe modificari proiectului, fata de forma adoptata de Camera Deputatilor, unul dintre…

- Fosta șefa a CSM, Oana Schmidt-Haineala, se va putea intoarce prin detașare, la Ministerul Justiției, prin decizia definitiva a instanței supreme. Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis, joi procuroarei Oana Schmidt-Haineala contestația impotriva deciziei CSM de incetare a detasarii la Ministerul…