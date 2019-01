Stiri pe aceeasi tema

- Larisa, fetita femeii-jandarm ucisa pe trecere la Suceava, e tot in coma. Apeluri pentru salvarea ei au fost lansate de colegii tatalui micutei de doar un an si jumatate. Pe 14 noiembrie 2018, Irina Cristina Airinei, in varsta de 40 de ani, angajata a Inspectoratului de Jandarmi Suceava, impreuna cu…

- Jandarmii din județul Gorj au pastrat, astazi, un moment de reculegere in memoria tinerei mame din Suceava, angajata a Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Falticeni, care a fost ucisa pe trecerea de pietoni. „La ora 14.22, jandarmii din județul Gorj au pastrat un moment de reculegere…

- Un barbat de 60 de ani a murit, vineri seara, dupa ce a fost lovit de un autobuz, in zona unei treceri de pietoni de pe DN1C, in localitatea clujeana Rascruci, transmite Mediafax.Barbatul in varsta de 60 ani a traversat DN1C in zona unei treceri pentru pietoni, in localitatea clujeana Rascruci.…

- O asistenta in varsta de 42 de ani din Iași a murit dupa ce a fost lovita de o mașina, condusa de un barbat de 80 de ani, in timp ce traversa alaturi de soțul ei pe trecerea de pietoni. Decesul vine la 2 zile dupa ce o femeie jandarm a murit, lovita cu mașina pe trecere, in Suceava.Purtatorul…

- La ora 14. 22 la sediull IJJ Buzau se va tine un moment de reculegere pentru mr. Irina Airinei, purtatoarea de cuvant a Scolii de Jardarmi Falticeni. Jandarmerita a fost spulberata pe trecerea de pietoni, in centrul municipiului Suceava, in zona Tibunalului, de un sofer prea grabit. Soferul, un tanar…

- Jandarmii din intreaga țara vor ține un moment de reculegere pentru jandarmerița spulberata, miercuri, de un sofer pe o trecere de pietoni la Suceava.''La ora 14.22, jandarmii din toata țara vor pastra un moment de reculegere pentru colega noastra, maior Irina Airinei din cadrul Școlii Militare…

- Mamica ucisa pe o trecere de pietoni din Suceava a fost jandarm. Reprezentanții Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi &"Petru Rareș&" Falticeni sunt în stare de șoc, dupa ce au aflat ca Irina-Cristina Airinei a fost accidentata mortal,

- O șoferița aflata sub influenta alcoolului a acroșat o femeie aflata pe trecerea de pietoni. Inspectoratul de Politie Judetean Alba reamintește faptul ca sofatul si alcoolul sunt incompatibile si le recomanda conducatorilor auto sa nu urce la volan dupa ce au consumat alcool. Miercuri, 24 octombrie…