Gabriel Oprea are planuri mari: O ţintă pentru noi este să luăm…

Gabriel Oprea a afirmat, joi seara, intr-o conferinta de presa la Iasi, ca UNPR vrea sa se bata "onorabil" la alegerile europarlamentare, iar la alegerile locale si parlamentare de anul viitor partidul sa obtina cel putin 10 la suta din voturi.

"O tinta pentru noi este sa luam cinci la suta si sa avem doi europarlamentari. Acesta este obiectivul strategic. Vrem sa ne batem onorabil si ne vom bate. Suntem in proces de reorganizare, iar daca am avea peste tot in tara organizatii precum cele de la Iasi, Dolj si de la Sectorul 6 ar fi mai usor. Obiectivul strategic al partidului este sa…