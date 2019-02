Stiri pe aceeasi tema

- "Suntem intr-un proces de reorganizare a partidului. (...) Suntem singurul partid care ne-am tinut de cuvant si nu am tradat niciodata, iar in ultimul timp au venit peste 50.000 de membri de partid noi, dintre care fosti militari, politisti, jandarmi, pompieri, rezervisti. Ne pregatim pentru alegerile…

- 'Suntem intr-un proces de reorganizare a partidului. (...) Suntem singurul partid care ne-am tinut de cuvant si nu am tradat niciodata, iar in ultimul timp au venit peste 50.000 de membri de partid noi, dintre care fosti militari, politisti, jandarmi, pompieri, rezervisti. Ne pregatim pentru alegerile…

- ''Bun venit printre noi, Dacian Ciolos!Vrem unitate! Alianța USR-PLUS va schimba Romania in urmatorii 10 ani. Incepem cu alegerile europarlamentare. Acum doar discutam. Acordul va fi comunicat oficial de catre USR-PLUS.'', a scris Iulian Bulai pe pagina de Facebook. Comitetul…

- „Bun venit printre noi, Dacian Ciolos! Vrem unitate! Alianta USR-PLUS va schimba Romania in urmatorii 10 ani. Incepem cu alegerile europarlamentare. Acum doar discutam. Acordul va fi comunicat oficial de catre USR-PLUS", a anuntat deputatul USR Iulian Bulai. Pentru alegerile europarlamentare din 26…

- Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Iasi, ca partidul va merge singur la alegerile europarlamentare care urmeaza sa se desfasoare la sfarsitul lunii mai. Aflat la Iasi pentru a lua parte la o intrunire regionala a UNPR,…

- Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a anuntat, sambata, la Iasi, ca partidul va merge singur la alegerile europarlamentare, dar ca nu exista un obiectiv strategic privind scorul pe care formatiunea sa-l obtina la acest scrutin.Vezi și: Iohannis, lovit de unde nu se astepta: Adunarea Parlamentara…

- Liderul UNPR, Gabriel Oprea, a anuntat, sambata, la Iasi, ca partidul va merge singur la alegerile europarlamentare, dar ca nu exista un obiectiv strategic privind scorul pe care formatiunea sa-l obtina la acest scrutin.

- Comisarul european Corina Cretu a declarat, vineri seara, ca ar vrea sa candideze la alegerile europarlamentare din acest an si ca ia in considerare propunerea pe care i-a facut-o in acest sens Victor Ponta, liderul Pro Romania. „Daca nu mai sunt dorita intr-un loc, ce sa fac? Sa ma duc in munti…