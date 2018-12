Gabriel Oprea anunta ca a revenit in fruntea UNPR

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de manifestanți in toata țara Mai mult de 30.000 de 'veste galbene' manifestau sambata la pranz pe teritoriul Frantei, in a patra zi de proteste, in care au fost retinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anuntat secretarul de stat din Ministerul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep se afla pentru a 56-a saptamana in cariera sa pe primul loc in clasamentul mondial (WTA), potrivit ierarhiei publicate luni. Halep se afla pe locul 10 intr-un clasament all-time, dar pana la finalul anului se va apropia de pozitia a noua, detinuta…

- Pana sa ajunga la sedinta Comitetului Executiv al formatiunii – in cadrul careia se vor discuta atat subiectul remanierii, cat soarta sa in randul PSD – Gabriela Firea si-a anuntat plecarea din fruntea PSD Bucuresti, organizatie pe care o condusese interimar inca din 2016. “Mi-am depus acum demisia…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer, care a avut de-a lungul timpului mai multe dispute pe tema migratiei cu cancelarul Angela Merkel, va demisiona din postul de lider al Uniunii Crestin Sociale (CSU, aripa bavareza a formatiunii lui Merkel, Uniunea Crestin Democrata, CDU), scrie

- Se vesteste o continuare a episodului cu valiza de la Parlament. Pe langa afirmatiile dure facute joi dupa-amiaza, cand a vorbit despre un presedinte “panicat”, “intors cu cheita” si “tonomatul statului paralel”, ca reactie la afirmatiile presedintelui dupa documentele lasate de al treilea om in stat…

- ANUNȚ DE PRESA LUNGU TRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL” is a post from: Ziarul National ANUNȚ DE PRESA LUNGU TRANS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „ACHIZITIE UTILAJE LUNGU TRANS SRL” is a post from: Ziarul National

- Nu despre metafore este vorba, ci despre ura sincera, nemascata a lui Liviu Dragnea fata de Justitie si fata de statul de drept. De la inaltimea functiilor sale, formale si informale, presedintele PSD a atacat in mod direct atat Ministerul Public, cat si presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie.…

- ANUNȚ DE PRESA BENY VIDRACONS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea activitatii la SC BENY VIDRACONS SRL” is a post from: Ziarul National ANUNȚ DE PRESA BENY VIDRACONS SRL anunta finalizarea proiectului cu titlul „Dezvoltarea activitatii la SC BENY VIDRACONS SRL” is a post from:…